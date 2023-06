Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (drone Male, Jean- Noël Barrot, Fed, Chine, ruralité)

ENTRETIEN- « La tech est la meilleure chance de la France de rester une grande puissance » (Jean-Noël Barrot)

ENTRETIEN EXCLUSIF. Le ministre délégué à la Transition numérique et aux Télécommunications explique à La Tribune la stratégie de l'Etat pour la deuxième décennie de la French Tech, qui fête en 2023 ses 10 ans. Placé sous le signe du développement de l'IA et des technologies de rupture, le « virage » de la French Tech s'incarne par le lancement d'un nouveau programme, le French Tech 2030, chargé d'aider 125 startups considérées comme stratégiques. Jean-Noël Barrot précise également sa position sur l'impact du RGPD sur le développement de l'intelligence artificielle en Europe, et les ambitions de la France dans ce domaine.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Aarok, ce drone MALE « made in France » qui tombe à pic

Développé et conçu sur fonds propres par l'ETI Turgis & Gaillard Groupe, le drone MALE armé Aarok va être dévoilé au salon aéronautique du Bourget, qui ouvre ses portes lundi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

La Fed laisse ses taux inchangés mais prévoit de nouvelles hausses en 2023

La Réserve fédérale des Etats-Unis laisse ses taux inchangés, entre 5% et 5,25%, mais entrevoit deux nouveaux relèvements d'ici la fin de l'année, ce qui a fait passer dans le rouge la Bourse de New-York, L'indice Dow Jones perdant plus de 1%.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

______

La banque asiatique d'investissement accusée d'être sous influence du Parti communiste chinois

L'ex-responsable de la communication de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a accusé jeudi le Parti communiste chinois d'exercer une influence « excessive » sur l'institution, ce qui a poussé le Canada à geler sa coopération avec l'organisation.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Ruralité : le gouvernement détaille son plan pour lutter contre le sentiment de relégation

Matignon a dévoilé mercredi une série de mesures du plan « France ruralités » que détaillera la Première ministre, ce jeudi dans la Vienne. « L'objectif : assurer à tous les territoires et en particulier aux territoires ruraux les mêmes opportunités » grâce à quatre axes dont la protection de la biodiversité, le lancement de 100 médico-bus ou encore la pérennisation du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR).

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS :

______

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL LA REVANCHE DU NUCLEAIRE

Bonne lecture et très bonne journée !