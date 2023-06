HSBC signe un nouvel accord pour la cession de ses activités de détail en France

Le groupe bancaire sino-britannique HSBC, via sa filiale HSBC Continental Europe, vient d'annoncer un nouvel accord avec My Money Group pour la cession de ses activités de banque de détail en France Les discussions avaient été gelées en avril dernier à l'initiative de l'acquéreur, qui considérait que la hausse des taux d'intérêt depuis la signature d'un protocole d'accord en 2021, rendait l'opération « moins certaine ».

En clair, les autorités réglementaires françaises exigeaient davantage de capitaux propres pour donner son feu vert à l'opération, face à la dépréciation des portefeuilles de crédit. Cependant, chacune des deux parties avaient réaffirmé leur volonté d'aboutir.

Apport en capital

C'est donc aujourd'hui chose faite avec la signature d'un nouveau protocole d'accord qui répartit l'alourdissement de la facture entre le vendeur et l'acquéreur, selon un communiqué diffusé ce mercredi 14 juin. Il prévoit en effet que « l'actionnaire indirect » de My Money Group, en l'occurrence le fonds d'investissement américain Cerberus, apporte 225 millions d'euros en capital à sa filiale d'ici la réalisation de l'opération.

Rappelons que selon les conditions de vente de 2021, HSBC Europe Continental avait transféré, pour un euro symbolique, la valeur d'un actif net de 1,8 milliard d'euros (en valeur estimée en mai 2023) à My Money Group. Autrement, le vendeur avait fait « un chèque » de 1,8 milliard pour céder ses activités de détail en France, une perte avant impôts qui devait être comptabilisée au second semestre 2023.

Un portefeuille de 7 milliards de crédits

En échange, HSBC Europe Continental va conserver un portefeuille de 7 milliards de crédits immobiliers qui était initialement prévu dans le périmètre de cession. La banque s'engage à apporter en cash à My Money Group la valeur comptable de ces crédits. Cela permet de renforcer la structure financière de My Money Group et de réduire ses besoins en fonds propres. HSBC s'engage également à investir dans My Money Group un montant maximum de 407 millions d'euros.

Au total, la perte totale estimée sur la vente supportée par HSBC Europe Continental est portée à 2,2 milliards d'euros, dont 2 milliards sera constatée sur les comptes du second semestre. Il faudra y ajouter les pertes potentielles sur le portefeuille de crédit immobilier. L'aventure française de la banque britannique aura coûté cher sachant qu'elle avait racheté le CCF pour la somme de 11 milliards d'euros en 2000.

Le « closing » de l'opération est également retardée au 31 mai 2024 (au lieu de septembre 2023), date qui peut même être repoussée jusqu'au 29 novembre 2024.

Au passage, un « contrat à long terme » de licence de la marque Crédit Commercial de France (CCF), ancêtre de HSBC France, que le repreneur souhaite faire renaître de ses cendres, a été conclu.