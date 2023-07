Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (EPR2, Tesla, Netflix, STMicroelectronics, Jean-Michel Aulas)

Nucléaire : l'Etat choisit la centrale de Bugey dans l'Ain pour la construction de deux nouveaux EPR2

Le Conseil de politique nucléaire, présidé mercredi par Emmanuel Macron, a retenu le site de Bugey (Ain) pour l'implantation de deux nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2). La centrale de Bugey l'a donc emporté sur celle de Tricastin, qui pourrait accueillir d'autres réacteurs ultérieurement.

Automobile : Tesla gagne le pari de la baisse des prix, le bénéfice net explose

Le groupe dirigé par Elon Musk a fabriqué 479.700 véhicules au deuxième trimestre 2023 contre 258.580 un an avant et a vu son bénéfice net exploser de 20%. Une très bonne nouvelle pour l'entreprise qui se réjouit du virage pris en choissant de baisser ses prix et ses marges pour doper les ventes.

En serrant la vis sur les abonnements, Netflix a gagné près de six millions d'abonnés

Netflix compte désormais plus de 238 millions d'abonnés dans le monde, dont 5,89 millions gagnés au deuxième trimestre (avril-juin), un bond inattendu pour la plateforme de streaming.

« Il faut faire évoluer l'image de l'industrie auprès des jeunes filles » (Frédérique Le Grevès, STMicroelectronics)

ENTRETIEN. Avec moins de 30% de femmes dans ses rangs, l'industrie peine à renforcer la mixité au sein de ses différents secteurs. Ce phénomène s'explique en partie par les stéréotypes qui pèsent encore, et contre lesquels Frédérique Le Grevès tente de lutter. La présidente France de l'entreprise spécialisée dans la production de puces électroniques, STMicroelectronics, a réalisé l'intégralité de sa carrière dans l'industrie. Elle est devenue la marraine du collectif IndustriELLES, relancé par le ministère de l'Industrie en mai 2023. Pour La Tribune, elle revient sur les raisons de la faible part de femmes au sein de ce secteur et sur les actions à mettre en œuvre pour y remédier.

Pour Moscou, les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire sont des « potentiels bateaux militaires »

La Russie a affirmé mercredi qu'elle considèrera dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de « potentiels bateaux militaires » et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit.

