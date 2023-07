Nucléaire : l'Etat choisit la centrale de Bugey dans l’Ain pour la construction de deux nouveaux EPR2

La localisation des six premiers EPR2 est désormais connue. Après les centrales de Penly en Normandie et de Gravelines dans les Hauts-de-France, déjà choisies pour accueillir chacune une paire de ces nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération, le Conseil de politique nucléaire, présidé mercredi par Emmanuel Macron, a retenu le site de Bugey dans l'Ain pour l'implantation de la dernière paire de nouveaux réacteurs. Située à une trentaine de kilomètres des faubourgs de Lyon, en amont sur le Rhône, la centrale du Bugey l'an donc emporté sur le site de Tricastin, localisé lui aussi en Auvergne-Rhône-Alpes dans la Drôme, à moins de 200 kilomètres au sud de Lyon, toujours le long du Rhône. Pour autant, les études se poursuivent et le site de Tricastin pourrait accueillir ultérieurement des réacteurs supplémentaires, a indiqué la présidence française.

Manne financière pour les communes avoisinantes

La décision du site de Bugey a été prise avec l'appui des élus du territoire, a précisé l'Elysée. En effet, les élus locaux travaillaient depuis des années à favoriser l'implantation de ces nouveaux EPR à Bugey. Dès le moment où EDF a annoncé son intention de créer trois paires d'EPR, la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain (CCPA, dont le territoire inclut la centrale du Bugey) s'est positionnée pour en accueillir une. Pour les communes avoisinantes, les recettes fiscales générées par la centrale sont très élevées, autour de 15 millions d'euros pour la CCPA.

Lire aussiNucléaire : autour de Penly en Normandie, de nombreuses communes veulent aussi bénéficier de la rente des EPR

Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé l'an dernier vouloir renouveler le parc nucléaire français, avec six nouveaux réacteurs (EPR2) et potentiellement huit réacteurs additionnels, pour une première mise en service à l'horizon 2035. Le coût du projet s'élève à 52 milliards d'euros selon une estimation annoncée en début d'année dernière.

Lire aussiNucléaire : le casse-tête du financement ne sera pas résolu avant fin 2024

La Métropole et la Ville de Lyon sont contre

Le choix de Bugey va faire grincer des dents à la Métropole de Lyon et la mairie de Lyon, toutes deux écologistes et opposées à l'implantation des EPR2 dans la centrale de l'Ain. En octobre 2022, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, maire de la Ville avaient co-signé un courrier adressé à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, pour réaffirmer leur désaccord, invoquant la nécessité de préserver l'eau du Rhône et des motifs de sécurité, alors que « 800.000 habitants sont localisés dans un rayon de 30 kilomètres autour de Bugey », rappelait Bruno Bernard à La Tribune.

« 90% de notre ressource en eau potable dépend du Rhône, avec une politique très forte de préservation de l'eau pour continuer à en avoir en quantité et en qualité. Il y a différentes prédictions, mais on parle globalement de -30% de débit du Rhône en 2050. Ajouter un nouvel EPR à Bugey à ces difficultés est une idée qu'on ne peut pas accepter ici », expliquait-il en début d'année dans nos colonnes.

Baisse de la production à partir du 22 juillet

La centrale a en effet besoin du fleuve pour le refroidissement. Une baisse de son débit, couplée à une hausse de température annoncée (celle des eaux du Rhône a déjà augmenté de 2°C entre 1920 et 2010) pourrait ainsi compromettre ses capacités. EDF pourrait d'ailleurs abaisser la production à partir du 22 juillet, du fait de la température croissante des eaux du Rhône à proximité, a indiqué le groupe mercredi. Toutefois, « pour des contraintes réseau » et à la demande du gestionnaire du réseau RTE, « le site devra au minimum produire 1.800 MW ». Ces restrictions pourraient conduire à réduire la production d'un ou de plusieurs réacteurs de la centrale du Bugey, EDF précisant que « la puissance produite par le site pourra être amenée à évoluer en fonction des contraintes réseau ».

Lire aussiNucléaire : la Ville et la Métropole de Lyon s'opposent au scénario de nouveaux EPR à la centrale du Bugey dans l'Ain

La centrale compte 4 réacteurs de 900 MW chacun. Le week-end dernier, pour la première fois de l'été, les fortes températures ont conduit à arrêter le réacteur Bugey 3, pour des raisons cumulées de « contraintes environnementales et d'une faible demande en électricité », a-t-on appris auprès d'un porte-parole.

L'activité des centrales, qui pompent l'eau des rivières adjacentes (ou en mer, le cas échéant) pour leur refroidissement avant de la rejeter plus chaude dans le milieu, est encadrée par des seuils d'échauffement et de débit de ces cours d'eau à ne pas dépasser. Ces seuils sont propres à chaque centrale et visent à protéger la faune et la flore.

Depuis plusieurs années, dans un contexte de réchauffement climatique, les sécheresses et canicules conduisent EDF, parfois dès juin, à ajuster sa production pour respecter les limites de rejets thermiques. A l'été 2022, deuxième plus chaud jamais mesuré après 2003, EDF avait pour la première fois bénéficié d'un régime de dérogation sur deux sites (Golfech et Le Bugey) pour continuer à produire au-delà des seuils d'échauffement.

Selon le groupe, depuis 2000, les pertes de production pour cause de température élevée et de faible débit des fleuves ont représenté en moyenne 0,3% de la production annuelle du parc nucléaire. En 2022, ces pertes "ont été limitées" à environ 0,5 TWh (moins de 0,2% de la production annuelle).

LIRE ICI NOTRE DOSSIER LA REVANCHE DU NUCLÉAIRE