Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Air France, France Urbaine, économie circulaire, retraites, déforestation)

Climat : « Il faudrait 12 milliards d'euros supplémentaires par an pour adapter nos villes » (Johanna Rolland, France Urbaine)

GRAND ENTRETIEN. Présidente (PS) de l'association d'élus France urbaine et maire de Nantes, Johanna Rolland s'étonne que l'Etat demande aux élus locaux d'accélérer la transition écologique tout en supprimant un à un tous ses leviers d'action. D'autant que selon une récente étude de l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) à laquelle les métropoles et les grandes villes ont contribué, les 2 milliards du « Fonds vert » annoncés par l'Etat sont bien loin du compte.

Economie circulaire : la gestion des déchets du bâtiment vire à l'usine-à-gaz

La responsabilité élargie des producteurs (REP) dédiée aux produits et aux matériaux de construction du bâtiment (PMCB) s'appliquera le 1er janvier 2023. L'objectif est double : réduire les dépôts sauvages et développer le recyclage, le réemploi et la réutilisation. Sauf que rien n'a été contractualisé avec les déchetteries, alertent la Confédération de l'artisanat et des PME du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB). Si Saint-Gobain, Colas ou Tarkett prennent les devants, d'autres s'interrogent: « Y-a-t-il une vraie volonté politique de faire passer cette loi ? ». Décryptage.

Procès du Rio-Paris : les pilotes d'Air France divisés sur la responsabilité de leur compagnie

Le procès de l'accident de vol AF447 d'Air France est entré dans sa dernière ligne droite. La parole est aux parties civiles pour la dernière fois, chacun exposant ses conclusions tour à tour. C'est le cas des syndicats de pilotes d'Air France, SNPL, SPAF et Alter qui se sont succédé à la barre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la responsabilité de leur compagnie dans le drame survenu le 1er juin 2009. « Victime d'Airbus » pour les uns, pleinement responsable pour l'autre, ils ont tous exposé leurs arguments pour tenter de convaincre les juges.

Retraites complémentaires : le gouvernement veut-il faire main basse sur les réserves ?

Le gouvernement va confier la collecte des cotisations de l'Agirc-Arrco aux Urssaf. Dans un esprit de « simplification », argumente-t-il. Les partenaires sociaux qui gèrent aujourd'hui ces retraites complémentaires du privé sont vent debout contre cette décision. Ils y voient une stratégie de l'exécutif pour mettre la main sur le pactole de l'Agirc-Arrco.

Cacao, café, soja, viande bovine..., les importations de produits issus de la déforestation interdites dans l'UE

Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un accord dans la nuit de lundi à mardi pour interdire l'importation dans l'Union européenne de plusieurs produits. Si le caoutchouc, le charbon de bois ou le papier ont finalement été inclus, tel n'est pas le cas du maïs par exemple. Le texte ne s'applique pas non plus à certains écosystèmes boisés menacés, comme la savane du Cerrado. Une extension de son champ d'application sera donc étudiée d'ici un à deux ans par la Commission européenne.

ARTICLE BONUS - Érosion du littoral : pourquoi le recul du trait de côte est un sujet délicat pour le gouvernement

