Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (retraites, hydrogène, nucléaire, Taïwan, F-35)

Jour J pour la réforme des retraites : les syndicats préparent la riposte

La Première ministre Elisabeth Borne dévoile à 17H30 cette réforme voulue par Emmanuel Macron pour « préserver » le système de retraites par répartition. Selon l'exécutif, il y a « urgence » à redresser un régime qui pourrait afficher une vingtaine de milliards d'euros de déficit en 2030.

Hydrogène : l'UE et le Japon en tête de l'innovation mondiale, les Etats-Unis à la traîne

Entre 2011 et 2020, l'Union européenne et le Japon ont représenté respectivement 28% et 24% des demandes de brevets internationaux en lien avec l'hydrogène. Avec 20% des brevets, les Etats-Unis n'arrivent qu'en troisième position et c'est même le seul grand pôle d'innovation à avoir enregistré une baisse, note une étude de l'Office européen des brevets et de l'Agence internationale de l'énergie. Avec 6% des brevets dans le monde, la France a un atout clef : ses instituts de recherche.

Nucléaire : la Belgique et Engie trouvent un accord pour prolonger deux réacteurs

Le gouvernement belge et Engie ont signé un accord qui doit concrétiser la prolongation pour dix ans, à compter de novembre 2026, de deux des sept réacteurs nucléaires exploités en Belgique par le groupe français. Cette signature permet de passer à l'étape suivante, et « d'engager immédiatement » les études préalables à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, à Anvers et Liège.

Les entreprises françaises se préparent au risque d'invasion de Taïwan par la Chine

Une étude du cabinet AgileBuyer et du Conseil national des achats publiée ce mardi indique que 26% des entreprises françaises anticipent une attaque de la Chine sur Taïwan en ayant préparé des sources d'approvisionnement alternatifs en cas d'indisponibilité de leur fournisseur taïwanais.

Le Canada volera sans surprise sur le F-35 de Lockheed Martin

Le gouvernement du Canada a annoncé lundi avoir finalisé un accord avec le gouvernement des États-Unis, Lockheed Martin et le motoriste Pratt & Whitney, en vue d'acquérir 88 F-35 destinés à l'Aviation royale canadienne (ARC).

ARTICLE BONUS - Entretien - Retraites : « La question des carrières longues est cruciale » (Vincent Touzé, OFCE)





