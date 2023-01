Le Canada volera sans suprise sur le F-35 de Lockheed Martin

Tout ça pour ça.... A son arrivée au pouvoir en 2015, Justin Trudeau avait annulé l'achat de F-35 de Lockheed Martin jugé trop cher pour remplacer sa flotte vétuste de CF18, et avait décidé de remettre à plat ce dossier. Huit ans plus tard, le gouvernement canadien a confirmé lundi l'achat de 88 avions de combat américains F-35 pour un montant de 19 milliards de dollars canadiens (13,2 milliards d'euros), le plus important achat pour l'Aviation royale canadienne (ARC) depuis plus de 30 ans. Et ce en dépit des déboires technologiques du F-35 et de son coût. Cette commande avait été annoncée le 28 mars 2022 par Ottawa. Le contrat comprend aussi l'équipement, les armes, l'infrastructure, les technologies de l'information et le maintien en puissance associés, y compris la formation et le soutien logiciel.

« Ce projet revêt une importance accrue au moment où notre monde s'assombrit, avec l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans la région indo-pacifique », a expliqué lundi la ministre de la Défense, Anita Anand, lors d'un point presse. « C'est le moment d'assurer la défense de notre pays, y compris de l'Arctique », a ajouté la ministre.

Cette entente conclue avec Washington et les sociétés américaines Lockheed Martin et Pratt & Whitney prévoit que les premiers avions devraient être livrés en 2026 et l'ensemble de la flotte entre 2032 et 2034. « Le calendrier approuvé est considéré comme étant ambitieux », a estimé le ministère de la Défense canadien. La durée de vie en service de la flotte devrait aller au-delà de 2060. Le Canada a souvent acheté dans le passé du matériel militaire américain, ce qui lui permet facilement d'être au diapason de ses alliés de l'Otan et de la NORAD, l'organisation de défense nord-américaine. « Je confirme que le Canada achète le meilleur avion de chasse sur le marché au meilleur prix », a précisé Anita Anand.

Le F-35 Lockheed Martin favori

Le Canada avait besoin d'une nouvelle flotte d'avions-chasseurs modernes, essentielle pour défendre le Canada et la souveraineté canadienne, surtout dans l'espace aérien nordique, et honorer les engagements canadiens qui participent au NORAD et à l'OTAN. La flotte canadienne d'avions de chasse CF18 (Boeing) actuelle a été acquise il y a maintenant plus de 30 ans, et le nombre d'appareils est passé de 138 à 76. En février 2018, le gouvernement avait sélectionné cinq avionneurs (Boeing, Dassault Aviation, Eurofighter, Lockheed Martin et Saab) autorisés de soumettre des propositions dans le cadre de la compétition portant sur le renouvellement de la flotte de chasseurs de l'Aviation royale canadienne.

En décembre 2021, le Canada avait annoncé qu'au terme de l'évaluation des propositions reçues le 31 juillet 2020 dans le cadre du processus concurrentiel d'approvisionnement, deux soumissionnaires sur trois restaient en lice pour le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs : l'avionneur suédois Saab (avec Diehl Defence GmbH & Co. KG, MBDA UK, Rafael Advanced Defence Systems Ltd.) proposait le Gripen E tandis que Lockheed Martin (avec Pratt & Whitney) présentait le F-35 Lightning II. Boeing (F/A-18 Super Hornet) n'a quant à lui pas été retenu par le Canada.

Auparavant, Dassault Aviation, puis le consortium Eurofighter avaient renoncé respectivement en novembre 2018 et septembre 2019. « On a considéré qu'au bout de cette phase d'échanges un certain nombre de conditions n'étaient pas remplies pour que ça présente un intérêt » pour le Rafale, avait précisé en 2018 le directeur du développement international de la DGA, Thierry Carlier. Clairement, les dés étaient pipés pour les avionneurs européens...