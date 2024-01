Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (grogne des patrons, Transavia, Airbus Helicopters, DPE, assurance)

Excès de normes : le gouvernement pressé d'éviter la contagion de la colère à d'autres professions

Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire présente ce mercredi les premiers résultats de la consultation sur la simplification, lancée en novembre dernier. Les Français ont été invités à se prononcer sur les irritants, et sur les possibilités d'amélioration concrètes. En avant-première, La Tribune dévoile les premiers enseignements de cette consultation.

Avenir d'Orly, ce scénario cauchemardesque qui fait trembler Transavia

Le Groupe ADP ne manque pas de souligner que le couvre-feu d'Orly est le plus restrictif d'Europe, devant Francfort ou Genève. Cet argument pourrait bien devenir encore plus vrai dans quelques mois à la faveur d'une étude menée par les services de l'Etat. Un allongement du couvre-feu pourrait bien faire partie des propositions qui figureront sur la table du prochain ministre des Transports pour limiter la pollution sonore autour de l'aéroport parisien. Ce qui n'est pas pour réjouir les compagnies, à commencer par Transavia. Compagnie majeure à Orly, basée sur le modèle low cost, la filiale d'Air France serait la plus impactée par un tel scénario.

Le « money time » sauve l'année commerciale d'Airbus Helicopters

Les commandes d'Airbus Helicopters ont progressé de près de 9% alors que ses livraisons sont restées stables en 2023, reflétant une « reprise régulière du marché » qui n'a toutefois pas rattrapé son niveau d'avant-Covid.

Logement : le DPE va être simplifié, promet Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, également en charge de l'Energie depuis le remaniement, a confirmé mardi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) serait bien simplifié, en particulier en ce qui concerne les petites surfaces.

Assurabilité des communes : « Les efforts ne devront pas peser que sur les maires »

EXCLUSIF - Missionné par Bercy et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur l'assurabilité des communes, aux côtés de Yves Dagès, ex-patron de Groupama, le maire (Horizons) de Vesoul (Haute-Saône), Alain Chrétien, livre, à La Tribune, un point d'étape sur son travail. Et ce, au moment même où les catastrophes naturelles pèsent lourdement sur le budget des élus locaux.

