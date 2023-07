Assurance-vie : CorumLife lance un nouveau fonds en euro, une première depuis des années

Corum Life n'est pas une compagnie d'assurance-vie comme les autres. Tout d'abord, elle a été lancée en 2020 par Corum, gestionnaire obligataire et immobilier, en pleine crise sanitaire. Ensuite, le choix est fait de ne proposer que des fonds « maison » (et par conséquent, se priver de la Bourse) dans un support investi jusqu'ici à 100% dans les unités de compte. Enfin, la compagnie vient tout juste de lancer... son fonds en euro alors que les assureurs-vie cherchent depuis des années à réduire le poids de ce produit à capital garanti.

Lire aussiAssurance-vie : les fonds euros ne sont plus un rempart contre l'inflation aux yeux des épargnants

Fenêtre d'opportunité

Mais cette fois-ci, le timing est presque parfait. La rapide remontée des taux d'intérêt offre pour un nouveau fonds en euros une belle opportunité pour construire un portefeuille de produits de taux offrant des rendements déjà attractifs. Ce fonds en euro sera entièrement géré par les équipes de Corum. Il annonce déjà un objectif de servir un rendement net de frais supérieur à celui du Livret A (3% depuis le 1er février dernier) alors que le taux moyen des fonds euro ressort à 2% sur l'année 2022.

Le produit se positionne donc clairement face au Livret A, ce que refuse de faire officiellement les assureurs-vie, dont la marge de manœuvre est très réduite sur des fonds euro ancien, qui doivent gérer des stocks importants d'obligations à rendement nul ou faible et que la décollecte sur un rythme élevé empêche les assureurs de réinvestir massivement sur des nouvelles obligations.

Lire aussiAssurance-vie : les assureurs relèvent le rendement de leurs fonds en euros

« Par chance ou par opportunisme, nous allons avoir le meilleur rendement du fonds euros de toute la place ! » se réjouit Amandine Lezy, directrice de Corum Life, une financière venue de l'univers de la grande distribution. Toutefois, d'un point de vue réglementaire, le fonds EuroLife ne pourra pas communiquer sur son taux servi avant début 2025 (il faut en effet une année pleine).

Un doublement de la collecte chaque année

Corum Life est la plus jeune compagnie d'assurance-vie de France, mais c'est probablement également la plus petite. En 2020, la collecte brute atteint 10 millions d'euros, puis 40 millions en 2021, 80 millions en 2022 et dépasse déjà cette année les 50 millions, avec l'espoir de doubler la collecte cette année, et ce, sur plusieurs années. Sur un marché de collecte brute de l'ordre de 125 milliards d'euros, Corum Life a largement de quoi se faire une petite place. D'autant qu'elle apporte un peu de nouveauté sur un marché très endogame, où l'innovation est encore rare et très concentrée sur la distribution en ligne.

D'ailleurs, la compagnie ne compte pas s'arrêter là en préparant le lancement d'un bon de capitalisation à la rentrée et un plan d'épargne retraite (PER) d'ici la fin de l'année, selon les mêmes principes et les mêmes recettes.

L'idée de créer une compagnie d'assurance-vie est née en 2018. Objectif, permettre aux particuliers d'accéder à une gamme de produits spécialisés sur les obligations à haut rendement sur lequel Corum a su développer une expertise, mais aussi de commercialiser directement les fonds maison, notamment les SCPI, via l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Le feu vert a été obtenu après 18 mois d'instruction par le superviseur qui a fixé le ticket d'entrée à 20 millions d'euros de fonds propres.

Gamme réduite, frais réduits

Dès le départ, l'idée d'un produit sans frais d'entrée sur l'assurance-vie et une enveloppe fiscale, s'est imposée. Ensuite, le fait de ne proposer qu'une gamme réduite de produits maison (8 fonds, trois SCPI et cinq obligataires) réduit également les coûts. C'est même devenu un argument marketing, à l'heure où l'offre d'unités de compte est considérable, au point d'entraîner la confusion auprès des épargnants. Sans oublier l'opacité des commissions qui se superposent dans le contrat.

Enfin, l'assurance-vie est un moyen d'offrir une certaine liquidité aux SCPI. La maison-mère a également développé sa propre force commerciale et environ la moitié de la collecte est réalisée en direct, l'autre moitié étant assurée par des conseillers en gestion de patrimoine. « Nous sommes plutôt dans un modèle de producteur au consommateur », résume la directrice de CorumLife.

« L'immobilier et le marché obligataire sont des univers finalement assez proches », avance Amadine Lezy, avec à la fois des flux récurrents et un lien très fort avec l'économie réelle. En revanche, Corum reste traditionnellement éloigné de la Bourse, jugée trop « décorrélée » de la réalité des entreprises. En 2022, les performances sont honorables, de l'ordre autour de 3 % (le profil le risqué affiche une performance négative de 1,5%), ce qui souligne la relative complémentarité entre l'obligataire et l'immobilier. L'année 2023 semble prometteuse. Le fonds Corum Butler entreprises, lancé en novembre, assure un objectif annuel de performance de 5%. Et concentre un tiers de la collecte à lui tout seul.