Axa cède ses parts dans la banque Monte dei Paschi, quatre mois après l'avoir recapitalisée

A peine recapitalisée, déjà revendue. L'assureur français Axa a cédé les 8% du capital qu'il possédait de la plus vieille banque du monde, le groupe siennois Monte dei Paschi di Siena (MPS), quatre mois seulement y avoir injecté 200 millions d'euros lors d'un tour de table pour recapitaliser la banque.

Le groupe d'assurances a annoncé ce mardi le « succès de la cession de 100 millions d'actions » à des investisseurs institutionnels au prix de 2,33 euros par titre, « soit un montant total de 233 millions d'euros pour environ 7,94% du capital » de MPS, après avoir dévoilé l'opération de cession lundi soir. « AXA conservera (directement ou indirectement) 0,0007% du capital de la Banque », ajoute le groupe dans un communiqué à l'issue de la vente.

« On espère que la banque va être mise dans de meilleures mains »

« Partenaire de longue date » de MPS, Axa explique qu'il ne réclamera pas de siège au conseil d'administration de la banque et n'influera par sur sa stratégie à long terme. « Notre position a toujours été d'être à côté d'un partenaire », avait déjà déclaré jeudi dernier Antimo Perretta, directeur général Europe et Amérique Latine du groupe, lors des résultats annuels de l'assureur. « Maintenant on espère que la banque va être mise dans de meilleures mains pour continuer ce partenariat », avait-il souhaité, tout en rappelant qu'Axa n'était « pas intéressé pour diriger une banque ».

Cette annonce survient moins de quatre mois après la dernière augmentation de capital de la banque italienne, le 3 novembre, à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Un total de 200 millions avait alors été apporté par Axa.

Moment « opportun » selon Axa

MPS joue sa survie depuis la crise financière de 2008 et enchaîne les augmentations de capital. En quatorze ans, ce sont plus de 25 milliards d'euros qui ont déjà été levés. Sans grand succès, si ce n'est éviter une faillite retentissante et lourde de répercussions pour le système bancaire italien.

La nouvelle augmentation de capital bouclée par MPS en novembre - la septième en quatorze ans - doit gonfler les fonds propres de la banque en difficulté depuis la crise de 2008 et financer son plan de réduction des coûts sur la période 2022-2026 qui inclut 4.000 départs volontaires actés en décembre.

Monte dei Paschi, maillon faible du système bancaire italien

L'État italien son principal actionnaire (64,23%), au côté de l'assureur français Axa avec 8% des parts, depuis son sauvetage en 2017, et a encore apporté 1,6 milliard d'euros à l'augmentation de capital. Mais sous la pression de la Commission européenne, Rome cherche un repreneur privé. Ce ne sera manifestement par le français Axa.

Aucune grande banque européenne ou italienne ne semble s'être manifestée depuis l'échec en octobre 2021 des négociations avec la deuxième banque italienne UniCredit. Sollicités, d'autres établissements comme Intesa SanPaolo et Banco BPM ont fait part de leur manque d'intérêt pour Monte dei Paschi, désormais perçue comme le maillon faible du système bancaire italien.

