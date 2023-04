Après de lourdes pertes en 2022, la banque publique russe Sberbank va verser des dividendes « record »

Ce sont « les plus importants dividendes de l'histoire de la banque », s'est réjouit Anton Silouanov, ministre russe des Finances, dans un communiqué, ce vendredi. Et pour cause, Sberbank, première banque de Russie et dont l'Etat est le premier actionnaire, a annoncé verser des dividendes record. Réunis lors d'une assemblée générale, les actionnaires de la banque d'Etat ont voté pour le versement de 565 milliards de roubles (6,3 milliards d'euros au taux actuel), a indiqué le groupe dans le communiqué. Ces dividendes « donnent au marché le signal qu'une grande entreprise se sent confiante et que l'économie s'est adaptée à la situation en cours », a assuré le ministre.

Lire aussiJamais la demande de pétrole n'a été aussi forte : peut-on vraiment se passer de la Russie ?

Également cité, le PDG de Sberbank, Guerman Gref, a affirmé qu'il était « très important » que cette somme soit versée après une année 2022 « compliquée », précisant que la moitié des dividendes sera versée à l'Etat russe, actionnaire majoritaire, et le reste aux 1,5 million d'actionnaires privés. Une manne bienvenue pour l'Etat dont le budget est plombé par les conséquences du conflit en Ukraine. Un expert financier russe, Konstantin Assatourov, cité par le média économique RBK, avait, en effet, expliqué mi-mars que le besoin de revenus supplémentaires de l'Etat russe était la première raison de cette générosité de Sberbank. À l'époque, le Conseil de surveillance avait d'ailleurs recommandé mi-mars de verser ces dividendes record. D'autant que, cette décision permettra aussi de « soutenir et fidéliser » les milliers d'actionnaires minoritaires, selon Konstantin Assatourov.

Hausse du déficit russe

Le budget fédéral russe est actuellement soumis à une forte hausse des dépenses, en particulier militaires, en lien avec l'offensive en Ukraine, mais aussi à cause de la baisse des rentrées issues des hydrocarbures. Plusieurs embargos ont été pris par l'Europe, sur les produits pétroliers raffinés et bruts ainsi que sur le charbon. En conséquence, les revenus que tire le pays de ses ventes de pétrole et de gaz ont plongé en janvier, de 46%, selon les données officielles du ministère russe des Finances, après avoir déjà chuté en décembre.

Lire aussiLes revenus pétroliers de la Russie dégringolent

Un coup dur pour l'économie de la Russie qui a terminé 2022 avec un déficit de 2,2% du PIB. Ce dernier devrait encore se creuser en 2023. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), publiées le 11 avril dernier, il devrait atteindre 6,2%, un niveau « très important, selon les standards russe », a souligné alors un porte-parole du Fonds.

Plus encore, sur le long terme, le choc de la guerre est évident, a assuré le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas : « D'ici à 2027, nous nous attendons à ce que l'économie russe soit 7% plus réduite que ce qu'elle aurait dû être sans la guerre. L'effet cumulé entre 2022 et 2024 est donc plutôt fort ». La croissance économique du pays devrait néanmoins progresser, a précisé le FMI qui a révisé à la hausse, mi-avril, ses prévisions. Selon le Fonds, son PIB devrait ainsi connaître une hausse de 0,7% en 2023, contre 0,8% pour l'Union européenne et 1,6% pour les Etats-Unis. « La Russie a su maintenir l'élan (de 2022, ndlr) en mettant en place des mesures fiscales très fortes l'année dernière que l'on attend de voir se poursuivre cette année », a indiqué Pierre-Olivier Gourinchas.

2022, une « année extrêmement difficile » pour Sberbank

De son côté, Sberbank a vu son bénéfice net en 2022 s'effondrer de près de 80%, résultat, selon Guerman Gref, d'une « année extrêmement difficile ». Dans la foulée des premières sanctions visant sa filiale européenne, Sberbank avait annoncé début mars 2022 se retirer du marché européen.

« Les banques filiales du groupe sont confrontées à des sorties de fonds anormales et à des menaces concernant la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux », avait justifié le groupe dans un communiqué.

Fin mai, l'entreprise avait, ensuite, été exclue du réseau Swift tout comme un certain nombre de banques russes. Sur demande du gouvernement russe, le groupe n'avait finalement pas versé en 2022 de dividendes à ses actionnaires.

(Avec AFP)