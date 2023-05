Les banques régionales américaines sont à nouveau sous la pression des marchés

A qui le tour ? Le marché cherche sa prochaine victime parmi les banques, un secteur toujours sous tension aux Etats-Unis. Après la reprise, il y a quelques jours, de First Republic par le géant JP Morgan Chase, et la décision de la Réserve fédérale de procéder à sa onzième hausse consécutive de taux, plusieurs banques régionales se sont trouvées à nouveau dans la tourmente.

Après la clôture de Wall Street hier, les actions de la banque californienne PacWest Bancorp ont chuté de 50 % dans des échanges après bourse, ce qui lui laisse augurer une séance agitée aujourd'hui. Sur les échanges de pré-ouverture, la baisse est de l'ordre de 35%.

La banque avait pourtant publié ces jours derniers des résultats trimestriels rassurants, notamment sur les dépôts, qui affichent même une collecte nette de 1,1 milliard de dollars à la fin mars. Le titre a chuté sur des informations de Bloomberg et de Reuters qui ont indiqué que la banque explorait plusieurs options stratégiques, y compris une vente éventuelle. Des informations finalement confirmées par la banque.

Banques régionales toujours sous pression

D'autres banques régionales ont suivi le mouvement de baisse dans les échanges après bourse, notamment Western Alliance Bancorp (-20%), une banque assez renommée basée à Phoenix. Elle fait toutefois partie des cibles potentielles depuis les déboires de Silicon Valley Bank (SVB) en mars dernier. L'indice composite SPDR S&P Regional Banking a cependant limité ses pertes à 3%. L'extrême volatilité semble ainsi se concentrer sur les banques régionales de l'Ouest, notamment californiennes. A posteriori, BNP Paribas doit se féliciter d'avoir vendu sa filiale californienne Bank of the West en décembre 2020 sur des plus hauts en termes de valorisation.

Lire aussiFirst Republic : la reprise par JPMorgan Chase ne dissipe pas toutes les inquiétudes

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a voulu se monter rassurant hier soir sur le système bancaire américain. Il a souligné que la reprise de First Republic par une grande banque comme JP Morgan devait être une exception, même si cette opération constitue « une étape importante pour tirer un trait » sur les tensions pesant sur le secteur. Pourtant, les inquiétudes des investisseurs demeurent très fortes, comme en témoigne la chute du cours de l'action de PacWest Bancorp.

La fragilité des banques en débat

Il faut dire que le marché a été complètement pris par surprise sur les déboires de Silicon Valley Bank, puis de First Republic. La rapidité avec laquelle les dépôts se sont envolés (140 milliards de dollars retirés en deux jours) a frappé durablement les esprits sur la fragilité d'une banque. La situation est d'autant plus dangereuse que personne n'a jusqu'ici d'explications claires sur les facteurs qui expliquent des chutes aussi brutales.

La mauvaise gestion, clairement pointée par le superviseur pour Silicon Valley Bank, ne peut être systématiquement avancée pour les autres banques régionales. Mais le danger est bien présent dans un climat où la peur l'emporte sur l'analyse des fondamentaux. Une sortie massive de dépôts (bank run) peut en effet tuer une banque en quelques heures...