Livret A : vers une revalorisation d'un demi-point, à 3,5%  ?

Le nouveau taux du Livret A, attendu jeudi, devrait progresser mais on ne sait pas encore à quelle hauteur. En effet, en cas de circonstances jugées exceptionnelles, les autorités ont la possibilité de déroger à la formule de calcul qui prend en compte d'une part la hausse des prix et d'autre part les taux interbancaires des derniers mois, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.

C'est ce qui s'était passé en février 2022 lorsque la Banque de France avait proposé d'arrondir à 1%, au lieu de 0,8%, puis en février 2023, mais dans l'autre sens cette fois, lorsque l'institution avait proposé 3% au lieu de 3,3%.

La formule de calcul devrait aboutir à un taux entre 4 et 4,1%

Cette fois-ci, si l'inflation se maintient à 4,5% sur un an en juin lors de la publication du chiffre définitif de l'Insee jeudi, la formule de calcul du Livret A devrait aboutir à un taux entre 4% et 4,1%, selon les experts. Début 2022, le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) était encore à 0,5%, avant d'être relevé trois fois depuis. Un taux de 4% environ « aurait comme avantage d'être proche de l'inflation et de garantir un rendement réel faiblement négatif voire nul », a commenté lundi dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) favorable à un maintien à 3%

Cependant, plusieurs acteurs ont déjà plaidé pour un maintien à 3%, comme la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère 60% des montants déposés par les quelque 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A.

« L'épargnant a été protégé quand les taux sont devenus négatifs » il y a quelques années, avec un plancher (maintenu) à 0,5%, a rappelé à l'AFP Alexandre Holroyd, député Renaissance et président de la Commission de surveillance de la CDC. « Il me paraît logique que le revers de la médaille de cette réalité soit qu'en cas de hausse très significative, le même mouvement existe pour protéger » le logement social et les collectivités locales dont les prêts sont en partie indexés sur le taux du Livret A.

« Une hausse du taux du Livret A, de 3% à 4,1%, coûterait 1,87 milliard d'euros de surcharge annuelle d'intérêts aux bailleurs sociaux », explique dans une note Eric Dor, directeur des Études économiques de l'IESEG School of Management, en rappelant toutefois que « certains mécanismes lissent cet effet, et que les loyers reçus par les bailleurs sociaux augmentent aussi par indexation sur l'inflation ».

Vers un compromis à 3,5%

Par ailleurs, lors d'un entretien avec l'AFP, le directeur général de la CDC Eric Lombard a estimé que « ce ne serait pas logique que le taux du Livret A, qui est liquide, garanti et défiscalisé soit le plus élevé » parmi les produits d'épargne, alors que certains sont nettement plus risqués, et donc traditionnellement mieux rémunérés.

L'assurance-vie souffre aussi de la comparaison : les épargnants ont davantage retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leurs contrats en mai, la différence étant de l'ordre de 1,6 milliard d'euros, une première cette année selon les données partagées fin juin par France Assureurs. Sur les cinq premiers mois de l'année, les cotisations restent néanmoins supérieures aux prestations, rappelle France Assureurs, de 2,7 milliards d'euros, portées par les unités de compte. Depuis janvier, le Livret A, produit concurrent de l'assurance vie, fait bien mieux : il s'est étoffé de 24,5 milliards d'euros, neuf fois plus. L'effet de taux joue à plein en faveur des livrets réglementés. En mars, sur le Livret A, dont la rémunération est passée à 3% le 1er février, la collecte réalisait un bond de 28% sur un an.

Une hausse du taux pèse aussi sur les banques, qui gèrent environ 40% des montants du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire. Les banques françaises ont toutefois globalement réalisé de belles performances ces dernières années, même si BPCE, qui comprend le réseau Caisse d'épargne, distributeur historique du Livret A avant sa généralisation en 2009, a commencé à voir son bénéfice freiné par la hausse de son taux.

Dans ce contexte, « il est difficile de concilier ces intérêts contradictoires » et « les autorités pourraient choisir une solution de compromis avec une augmentation du taux du Livret A et du LDDS à 3,5% », estime Eric Dor. Une prédiction partagée par Philippe Crevel.

(Avec AFP)