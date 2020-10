Europe des paiements : l'urgence d'innover face aux big tech

Pour François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, l'Europe doit absolument développer une stratégie intégrée des paiements. (Crédits : Banque de France)

A l'occasion du Forum Fintech, le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire d'Etat au Numérique ont appelé à innover d'urgence dans le domaine des paiements, face à la montée en puissance des géants américains et asiatiques du numérique et à la dépendance de l'Europe vis-à-vis des mastodontes Visa et Mastercard. Pour eux, les fintech ont un rôle crucial à jouer dans cette course, dont dépend la souveraineté économique et démocratique des Européens.