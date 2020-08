Face à la crise : quel rôle joue la finance solidaire ? (5/5)

Episode 4 : Face à la crise : quelles solutions pour financer sa trésorerie ?

2 JUIN

Membre du groupe BPCE, le Crédit coopératif tire la majorité de ses revenus de l'Economie sociale et solidaire (ESS). Son directeur général, Benoît Catel, explique à La Tribune pourquoi ces associations et coopératives ont été davantage touchées par la crise sanitaire et comment la banque les a accompagnées. Il prévient que cette crise aura des conséquences durables pour le Crédit coopératif, qui s'attend à un potentiel doublement du coût du risque en 2020 et à une érosion d'au moins 5% de ses revenus.

4 JUIN

Mise à l'arrêt des commandes publiques, délais de paiement rallongés, arbitrage dans les subventions, baisse du chiffre d'affaires, chute des dons, bénévolat ralenti par le confinement... Les associations, qui représentent 85% des employeurs de l'Économie sociale et solidaires (ESS) et dont les ressources sont hybrides, ont été touchées de plein fouet par la crise du coronavirus.

"Ce secteur cumule les vulnérabilités d'autant plus, qu'en général, les associations n'ont pas beaucoup de fonds propres, ont des besoins de trésorerie plus importants et ont un accès plus difficile au crédit bancaire", souligne Frédéric Tiberghien, le président de Finansol, l'association qui représente les acteurs de l'épargne solidaire.

5 JUIN

Orienter ses investissements vers les entreprises qui s'engagent à maintenir ou créer des emplois dans les territoires, c'est la thèse du nouveau fonds que lance officiellement Harmonie Mutuelle (groupe Vyv). Doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros, ce véhicule d'investissement baptisé Harmonie Mutuelle Emplois France vise à la fois les entreprises cotées (petites et moyennes capitalisations) et les entreprises non cotées (TPE, PME et ETI). Il représente 15% des placements financiers de la première mutuelle française et s'inscrit dans une stratégie plus large d'ancrage territorial.

"Harmonie Mutuelle est la fusion, en 2013, de plusieurs mutuelles ayant un fort ancrage territorial. Notre ADN, ce sont les régions, les territoires. Notre premier métier est d'assurer la protection sociale durable de nos adhérents, mais nous avons également l'ambition de faire en sorte que les territoires où nous sommes présents soient les plus dynamiques possibles", commente Stéphane Junique, président d'Harmonie Mutuelle.

8 JUIN

Pour la finance solidaire, l'année 2019 est un excellent cru. L'encours d'épargne solidaire a atteint 15,6 milliards en 2019, selon le baromètre publié ce lundi 8 juin par Finansol, l'association qui représente les acteurs de l'épargne solidaire, et le quotidien La Croix.

"Cette année, plus de 3 milliards d'euros supplémentaires sont venus gonfler l'encours solidaire. Cela représente une hausse de 24%. C'est la plus forte croissance en valeur absolue", s'est félicité Patrick Sapy, directeur de Finansol, lors d'une présentation à la presse.

