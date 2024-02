Bourse : les bénéfices cumulés du CAC 40 dépassent de nouveau les 100 milliards d'euros en 2023

Plus de 120 milliards d'euros : tel est le montant qu'ont représenté les bénéfices net cumulés des plus grandes entreprises françaises du CAC 40 en 2023. Plus précisément, les entreprises de l'indice phare de la Bourse de Paris qui ont déjà dévoilé leurs comptes ont réalisé au total 123,9 milliards d'euros de bénéfices nets part du groupe, selon un décompte de l'AFP arrêté ce jeudi, après les publications notamment de Stellantis, d'Orange et de Schneider Electric. Car, pour l'heure, seuls 25 des 40 groupes ont publié leurs résultats.

Ce chiffre est porté par les profits importants réalisés par le luxe et l'automobile. À titre d'exemple, mercredi, Renault a annoncé avoir atteint des résultats record avec un bénéfice d'exploitation proche de 2,5 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros, tous deux en hausse de 13%. Et Stellantis a dégagé un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros - le deuxième plus gros résultat de l'indice.

Lire aussiRenault : des profits historiques pour le redressement le plus rapide de l'histoire automobile

Côté luxe, le secteur a continué de briller, malgré un ralentissement du marché : à eux seuls, Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH cumulent près de 29 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 7% - malgré un recul de 17% chez Kering. Quant aux banques, les bénéfices progressent de 14% à près de 20 milliards d'euros pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.

Un montant toutefois en baisse

Pour autant, le montant total des bénéfices nets cumulés du CAC 40 dévoilé ce jeudi est en baisse sur un an, note l'AFP. En 2022, ces 25 entreprises avaient collectivement dégagé près de 125 milliards d'euros, sur plus de 143 milliards d'euros de bénéfices pour l'ensemble du CAC. Ce chiffre était déjà en baisse de 9% par rapport aux près de 156 milliards de 2021, année marquée par le résultat hors norme de près de 25 milliards de Vivendi en raison d'une cession.

C'est d'ailleurs en 2021 que le total des bénéfices a atteint pour la première fois le seuil de 100 milliards d'euros, ce qui est donc, de nouveau, le cas en 2023 pour la troisième année consécutive. 2020 avait, sans surprise, été une année moins favorable en raison de la pandémie de Covid-19 (34 milliards d'euros de bénéfices).

Lire aussiLuxe : relancer Gucci, le grand défi de Kering pour revenir dans la course

Un chiffre d'affaires qui s'annonce de nouveau en hausse

Quant au chiffre d'affaires de ces grandes entreprises, il avait, lui, culminé à 1.729 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 19% sur un an, grâce aux ventes gonflées par l'inflation pour de nombreux groupes. Et il devrait, de nouveau, être en hausse en 2023 : pour les 25 groupes, il frôle, en effet, déjà les 1.185 milliards d'euros.

En novembre dernier, c'est l'ONG « Observatoire des Multinationales » qui avait publié le montant total des dividendes versés par les entreprises cotées au CAC 40 à leurs actionnaires pour l'année 2022. Ces derniers avaient ainsi atteint 67,5 milliards d'euros. Un nouveau record, battant ainsi celui de 2021 à 57,5 milliards d'euros.

(Avec AFP)