Entre l'emploi et l'inflation, Wall Street entame la semaine en baisse

Après la publication vendredi des chiffres de l'emploi par le gouvernement américain, et à l'orée d'une semaine chargée en données économiques, la Bourse de New York a ouvert en baisse ce lundi. L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, le Nasdaq a chuté de 1,28% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,66% vers 13H45 GMT.