La Norvège relève ses taux pour la première fois depuis 7 ans

Norges Bank, la banque centrale norvégienne, a décidé, ce jeudi 20 septembre, de remonter son principal taux directeur qui se trouvait à son plus bas niveau historique à 0,5 %. Elle l'a remonté de 25 points de base, à 0,75 %. Une décision attendue depuis les déclarations des dirigeants de l'institution bancaire en juin et août derniers et une première depuis sept ans.

« La raison de cette décision est que l'économie norvégienne se porte bien [...] Tel que nous voyons les perspectives et les risques, le taux directeur sera très probablement de nouveau relevé au premier trimestre 2019 », a expliqué le gouverneur de la banque centrale, Øystein Olsen.

La couronne norvégienne en hausse

Cette hausse, largement anticipée par le marché, pourrait être suivie d'un relèvement graduel jusqu'à atteindre 2 % environ à la fin 2021 dans un contexte de poursuite de la croissance et remontée de l'inflation. La banque a abaissé de manière inattendue ses prévisions à plus long terme en raison des inquiétudes liées à la croissance intérieure.

« Très surprenant que la courbe des taux soit ajustée à la baisse [...] sur la base de perspectives de croissance plus faibles », a commenté Frank Jullum, économiste chez Danske Bank.

Suite à l'annonce, la couronne norvégienne a pris 0,7 % à 9,58 par euro vers 14 heures ce jeudi 20 septembre. Elle avait gagné environ 3% contre l'euro ces dernières semaine dans l'attente d'une hausse des taux.

Une croissance solide

Cette remontée des taux vient confirmer la sortie de crise du pays, qui affiche désormais une croissance solide, soutenue par les politiques budgétaires et monétaires accommodantes ainsi que par la remontée du cours du baril. Le PIB « continental » (hors production d'hydrocarbures et transport maritime) de la Norvège a progressé de 0,5% au deuxième trimestre 2018, contre 0,6% au premier. La reprise des investissements pétroliers devrait permettre une accélération pour la suite.

En mars 2016, la Banque de Norvège avait abaissé les taux de 50 points de base à 0,50% pour tenter de peser sur la couronne, alors que l'économie norvégienne souffrait encore des conséquences de la crise financière de 2008 et de la chute du prix des hydrocarbures.

