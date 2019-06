Le Crédit Agricole se met à la carte biométrique

Une semaine après avoir révélé son intention de mettre le turbo dans le paiement, dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2022, le Crédit Agricole annonce une application concrète avec la carte bancaire biométrique. La Banque verte va tester pendant six mois une carte sans contact intégrant un capteur d'empreinte digitale, auprès des clients d'une caisse régionale dans un premier temps, « en vue d'une mise en marché en 2020 ». Cette carte permet de payer classiquement avec son code mais aussi en s'authentifiant en apposant son doigt, sans taper son code, et sans limite de montant.

« Cette expérimentation testée avec des clients de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou constitue une première en France », affirme le groupe bancaire.

La Société Générale a été la première banque en France à annoncer en octobre dernier l'expérimentation d'une carte biométrique. Cependant, la phase pilote, toujours en cours, a pris du retard et est restée limitée à un cercle restreint d'utilisateurs ("family and friends"), notamment auprès des collaborateurs, avant de s'étendre plus récemment à de « vrais clients ». La banque au logo rouge et noir nous indique qu'elle n'a pas fixé les conditions (date et tarif) d'une éventuelle commercialisation de cette carte, équipée de la technologie d'Idemia (ex-Oberthur Technologies Morpho). Selon nos informations, un certain nombre de difficultés technologiques seraient apparues, notamment concernant l'enrôlement de l'empreinte depuis l'application mobile.

Plus de plafond de 30 euros

La carte du Crédit Agricole n'utilise pas la même technologie. Le projet a été conçu en partenariat avec l'allemand G+D Mobile Security, qui fabrique et personnalise les cartes de paiement biométriques, et le néerlandais NXP Semiconductors, qui fournit le module électronique et les logiciels intégrés, ainsi que l'américain Mastercard, qui apporte les spécifications biométriques et donne les agréments.

« Cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole, qui vient de dévoiler son plan à moyen terme », a fait valoir Bertrand Chevallier, directeur général de Crédit Agricole Payment Services. « La carte biométrique vise à répondre parfaitement aux besoins de nos clients en conjuguant parfaitement facilité d'usage et sécurité. »

L'expérimentation, qui intervient après un test en interne, sera réalisée auprès de clients volontaires de cette caisse qui couvre les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne, et compte plus de 400.000 comptes chèques.

Cette technologie permet de lever les réticences de certains utilisateurs à l'égard du sans contact en apportant la sécurité de l'empreinte et de s'affranchir du plafond de 30 euros de la carte bancaire sans contact "classique" (au-delà il faut taper son code). La biométrie est plébiscitée dans les sondages : selon une enquête TNS Kantar pour le Groupement cartes bancaires CB de 2017, 52% des Français préféreraient utiliser leur empreinte digitale plutôt que leur code secret.