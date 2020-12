Face à la crise : les secteurs meurtris et les survivants

ÉVÉNEMENTIEL

ÉPISODE 1. L'activité économique est de nouveau confinée depuis le 29 octobre, un véritable coup de massue pour le secteur de l'événementiel qui regroupe les salons et foires, les congrès ainsi que les évènements d'entreprise et d'institution, totalisant 455.000 emplois directs et indirects en France, selon l'Unimev. Déjà à genoux depuis mars, l'activité est réduite à néant sur la période de fin d'année...