Après la chute d'une porte de 737 MAX, Boeing perd des plumes en Bourse

Les dominos continuent à tomber en cascade pour Boeing et son 737 MAX après la perte d'une porte en plein vol vendredi dernier. Après l'adoption rapide de mesures de sécurité par les autorités américaines et européennes, qui a conduit à immobiliser une large partie des 737 MAX 9 - le modèle concerné par l'incident - les conséquences financières se font désormais sentir avec l'ouverture des bourses ce lundi.

Les premières secousses ont d'abord été observées en Europe, décalage horaire oblige. À la mi-journée, l'action du constructeur américain à la Bourse de Francfort avait dévissé de 8,5 % après un recul continu tout au long de la matinée. Le titre a tout de même repris un peu du poil de la bête dans l'après-midi en regagnant quasiment trois points.

Mais c'est la réaction des investisseurs américains qui était la plus attendue. Et elle s'est montrée sèche. Dès les premières minutes suivant l'ouverture, le titre de Boeing a perdu environ 9 % à la Bourse de New York.

Comme l'indiquaient ce matin l'AFP et Reuters, les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street avaient déjà donné la tendance avec un recul du titre de Boeing de 8,4 % à 14h30 (heure de Paris). Un peu plus tôt, il avait même frôlé les 9 % de baisse, ce qui représentait une perte de plus de 21 dollars par action par rapport aux 249 dollars à la clôture vendredi. Reuters estimait alors que la valorisation du constructeur aéronautique pourrait perdre environ 12,5 milliards de dollars si ce recul se maintenait à l'ouverture du marché. Cette valorisation était de 150,6 milliards de dollars vendredi.

Un niveau encore élevé

L'action reste néanmoins à l'un de ses plus hauts niveaux depuis la survenue de la crise sanitaire en 2020, où son cours s'était effondré de 70 % en quelques semaines. Elle est ainsi cotée à près de 228 dollars après sa chute à l'ouverture ce lundi.

Le titre a ainsi connu une belle remontée sur les deux derniers mois de l'année, après avoir connu une longue chute entre fin août et fin octobre jusqu'à tomber sous la barre des 180 dollars. Cette dégringolade avait été provoquée par les diverses annonces négatives de Boeing, depuis la découverte d'une malfaçon de la part d'un de ses principaux sous-traitants, Spirit Aerosystems, sur la cloison de pressurisation de certains avions, jusqu'à l'abandon de son objectif de 400 à 450 livraisons de 737 MAX sur l'année 2023 en raison de ce même problème de production, en passant par un mois de septembre catastrophique en termes de livraisons.

Cela vient s'ajouter à la longue liste des déboires du 737 MAX. Après les deux accidents mortels survenus en 2018 et 2019, l'avion a longtemps été interdit de vol. Depuis, les problèmes de production n'ont cessé de se multiplier. Ce qui ne l'empêche pas de connaître un véritable succès commercial avec 7.500 exemplaires commandés, dont près de 700 en 2023.