Boeing 737 MAX : risque de boulon desserré sur le système de contrôle du gouvernail de l’avion

Nouveau problème pour le Boeing 737MAX. Alors qu'il commençait à retrouver un rythme de livraisons dynamique après les perturbations liées à la découverte fin août d'un problème de malfaçon sur le fuselage, l'avion, qui avait été suspendu de longs mois après deux accidents mortels fin novembre 2018 et mi-mars 2020, fait l'objet de nouvelles vérifications à la demande de l'Agence américaine de l'aviation civile (FAA).

Un boulon desserré

Selon la FAA, l'avionneur a demandé aux compagnies aériennes propriétaires de 737 MAX, de faire des vérifications à cause d'un risque de « boulon desserré » sur le système de contrôle du gouvernail. D'une durée de deux heures par avion, cette inspection consiste à ouvrir une trappe d'accès et à constater visuellement si tout est conforme. Le problème a été identifié après qu'un opérateur international a découvert un boulon sans son écrou en menant une opération routinière de maintenance. Boeing a ensuite repéré sur un avion non encore livré un écrou « qui n'était pas correctement serré »

« Le problème identifié sur un avion en particulier a été réglé. Par abondance de précaution, nous recommandons aux opérateurs d'inspecter leurs avions 737 MAX et de nous informer de leurs découvertes », a indiqué Boeing dans un communiqué.

La FAA a également demandé aux compagnies aériennes de lui signaler si ce problème a été repéré par le passé lors d'opérations de maintenance.

Problème sur le fuselage

Plus récemment, l'avionneur a dû ralentir ses livraisons à cause de problèmes sur le fuselage, plus exactement sur la cloison étanche arrière de l'appareil. Malgré ces difficultés, le constructeur a livré 46 exemplaires de son avion vedette au mois de novembre. En octobre, Boeing n'avait livré que dix-huit exemplaires du 737 MAX, après un plus bas en deux ans enregistré en septembre (15).

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels le 25 octobre, Boeing a dû se résoudre à abaisser sa prévision de livraisons du 737, qui devraient se situer, en 2023, entre 375 et 400 exemplaires, au lieu de 400 à 450 escomptés auparavant. Il avait néanmoins maintenu son objectif de cadence de production de 38 exemplaires du 737 par mois d'ici à la fin de l'année, et de cinquante mensuels à horizon 2025/2026.

Boeing a livré au total plus de 1.370 exemplaires du 737 MAX et son carnet de commandes en contient actuellement plus de 4.000.

