Airbus livre son premier A321 NEO made in China

La bascule vers l'A321 NEO se poursuit chez Airbus. Le plus grand modèle de la famille A320 remotorisée est désormais produit en Chine. Le premier appareil sorti de la ligne d'assemblage final (FAL) de Tianjin, près de Pékin, a été livré ce vendredi. C'est la compagnie chinoise Juneyao Air qui en a pris possession.

Tianjin est devenu le troisième site d'Airbus à produire l'A321 NEO, après Hambourg (Allemagne) qui a livré le premier exemplaire de série en 2017 et Mobile (Etats-Unis) en 2018. Toulouse est le dernier à basculer avec une nouvelle ligne d'assemblage ultra-moderne d'où les premiers exemplaires doivent sortir à la fin de cette année. Consacrée exclusivement à l'A321 NEO, au moins dans un premier temps, elle doit atteindre la pleine cadence en 2025 et ainsi contribuer à l'objectif de cadence de 75 appareils de la famille A320 NEO par mois d'ici le milieu de la décennie.

Un best-seller mondial

Avec Tianjin et bientôt Toulouse, Airbus livrera des A321 NEO depuis l'ensemble de ses sites d'assemblage de la famille A320 NEO. Cela illustre la priorité désormais donnée à la production de ce modèle, devenu le best-seller incontesté d'Airbus. Alors qu'avant crise, l'A321 représentait 40% du carnet de commandes des avions de la famille, la tendance s'est inversée à tel point que les ventes d'A321 NEO ont dépassé celles de l'A320 NEO.

L'A321 NEO représente désormais 51 % des commandes enregistrées depuis le début du programme NEO. Surtout, il représente plus de 3.700 avions encore à livrer comme le signalait Marion Smeyers, directrice de la nouvelle ligne toulousaine, le mois dernier : « Nous avons actuellement un carnet de commandes de plus de 6.000 avions sur le programme A320 NEO dont 60 % uniquement pour de l'A321 NEO. Cette ligne va nous permettre de produire plus d'A321. »

Cette tendance est encore un peu plus marquée sur le marché Asie-Pacifique que dessert la FAL de Tianjin. L'A321 NEO y représente 56 % du carnet de commandes engrangé depuis le début du programme NEO, et 67 % des appareils encore à livrer.

A l'occasion de cette première livraison, George Xu, directeur général d'Airbus China, a déclaré que « la livraison réussie du premier A321 permet à Airbus d'honorer la popularité de l'appareil sur le marché chinois et au-delà, ainsi que la confiance et le soutien constants de nos clients. »