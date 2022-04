Le premier Bâtiment ravitailleur de forces sera livré à la marine nationale en 2023

En dépit d'un léger retard généré par la crise sanitaire (Covid-19), le programme FLOTLOG (Flotte logistique) avance bien. Plus de trois ans après avoir été lancé avec une commande notifiée en janvier 2019 (1,7 milliard d'euros), le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) de 31.000 tonnes Jacques Chevallier, premier d'une série de quatre navires destinés à la Marine nationale, a été mis à flot vendredi à Saint-Nazaire. Dérivé du programme italien Vulcano, FLOTLOG, conduit par l'OCCAr (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement), a été confié au Groupement momentané d'entreprises constitué par les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group.

"C'est aussi une nouvelle coopération réussie entre les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group qui conjuguent leurs compétences afin d'offrir à la DGA (Direction générale de l'armement, ndlr) et à la marine nationale les meilleures expertises des secteurs civil et militaire dans la construction des navires de plus de 8.000 tonnes", a souligné le PDG de Naval Group Pierre Éric Pommellet.



Basés à Toulon, les BRF seront les navires les plus lourds de la marine nationale, après le porte-avions Charles de Gaulle. Cette nouvelle flotte a pour objectif de fournir à la marine nationale les moyens de déployer simultanément un groupe aéronaval ainsi qu'un ou deux groupes navals (groupe amphibie ou groupe de protection du trafic maritime) tout en garantissant la posture de dissuasion.



Livraison premier semestre 2023

La livraison du Jacques Chevallier, baptisé en hommage du père de la propulsion nucléaire française et ancien délégué général pour l'armement, est attendue au premier semestre 2023 (contre initialement fin 2022) après les premiers essais en mer prévus au second semestre 2022. Les livraisons des trois BRF suivants s'échelonneront jusqu'en 2029 : le deuxième doit être livré en 2025, puis le troisième en 2027, et, enfin, le quatrième en 2029, selon le calendrier rendu public en 2018. L'actuelle loi de programmation militaire (LPM) prévoit la livraison de deux BRF d'ici à fin 2025. Pour autant, la marine nationale attendait ce programme dans sa flotte beaucoup plutôt (entre 2017 et 2020), le dossier de lancement de la conception ayant été approuvé en novembre 2009.



"Notre outil industriel nous a permis d'assembler les 20 blocs de la coque du BRF Jacques Chevallier dans le délai record de 50 jours en cale, ce qui démontre que notre expertise acquise dans la construction de navires civils peut bénéficier grandement au domaine militaire en termes de maîtrise des temps, des coûts et de qualité", a expliqué le directeur général de Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing.

Les Chantiers de l'Atlantique assurent l'ensemble de la conception et de la construction des quatre navires et sont responsables de l'intégration et du montage des systèmes embarqués. Naval Group est pour sa part chargé de concevoir, de développer et d'intégrer le système de combat et les systèmes concourant à la capacité d'accueil des aéronefs et d'embarquement des munitions.

Le nouveau couteau suisse de la marine nationale

Les BRF (190 personnes, dont 130 membres d'équipage et 60 passagers), qui remplaceront les navires de la classe Durance, ont vocation à assurer des missions de soutien dans la durée aux navires de la marine nationale déployés en haute mer, au sein du groupe aéronaval ou de groupes d'actions navales. Ils devront être capables de fournir en pleine mer près de 13.000 m3 de carburant, des munitions, des pièces de rechanges et des vivres sur une longue durée, de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Ces navires participeront également à des missions de soutien d'opérations interalliées, soulignant le besoin d'équipements interopérables. Véritables cordons ombilicaux de la flotte, ces ravitailleurs permettront à la France de continuer à disposer d'une marine océanique, capable de conduire des opérations dans la durée loin du territoire national et ainsi de maintenir son autonomie stratégique.

La nouvelle série de la flotte logistique est dotée d'une capacité d'autodéfense. Le système de combat des quatre bâtiments, basé sur le Système de Direction de Combat de Naval Group permet de se déployer en autonomie vers leur zone d'opérations et de faire face aux menaces asymétriques, de surface et aériennes. Conformes aux standards internationaux (double coque), les BRF vont remplacer les pétroliers ravitailleurs actuels, avec des capacités accrues et des équipements modernes afin d'assurer pleinement les missions spécifiques de soutien du groupe aéronaval constitué autour du porte-avions.