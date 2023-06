Le loueur Avolon confirme une commande de Boeing 737 MAX pour 4 milliards de dollars

Enfin une vraie annonce de la part de Boeing au salon du Bourget 2023. Le constructeur américain a signé une commande ferme avec le loueur irlandais (sous actionnariat chinois) Avolon pour 40 monocouloirs 737 MAX. Il s'agit de la confirmation d'une intention d'achat signifiée en avril dernier. Andy Cronin, directeur général d'Avolon, a indiqué que le montant total du contrat était juste au-dessus de 4 milliards de dollars selon les prix catalogue.

Ces nouveaux appareils seront livrés d'ici la fin de la décennie, entre 2027 et 2030. Andy Cronin a précisé qu'ils n'avaient pas encore été placés auprès de compagnies aériennes. Le loueur irlandais a déjà de quoi faire avec 64 exemplaires de 737 MAX déjà en service et 36 encore à recevoir avant cette commande.

Lire aussiLe loueur d'avions Avolon passe sous pavillon chinois

Plus de 100 annulations en 2020

Après avoir passé plusieurs commandes entre 2012 et 2017, Avolon avait annulé pas moins de 102 commandes de 737 MAX entre avril et juillet 2020, au plus fort de la pandémie sans compter la crise du 737 MAX. Le loueur avait fini par inverser la tendance avec l'achat de cinq appareils en 2022.

Au total, Avolon gère ou attend un total de plus de 250 Boeing et plus de 300 Airbus.