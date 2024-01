Nouvelle grosse commande pour Airbus de la part de la compagnie taïwanaise Eva Air

Bonne nouvelle en ce début d'année pour Airbus. La compagnie aérienne taïwanaise Eva Air lui a commandé 33 avions, 18 long-courriers à grand rayon d'action A350-1000, et 15 monocouloirs A321neo, a annoncé ce mardi le constructeur européen.

Si ce dernier n'a pour le moment pas communiqué le montant du contrat, celui-ci s'établirait à quelque 8,5 milliards de dollars, selon un calcul de l'AFP, basé sur le prix catalogue de l'avionneur, non actualisé depuis 2018 et jamais appliqué en raison de ristournes consenties aux gros clients.

Fondée en 1989, la compagnie taïwanaise Eva Air exploite actuellement 86 appareils et a transporté 2,2 millions de passagers en 2022, année encore marquée par la pandémie de Covid-19 en Asie. Depuis Taïwan, elle dessert de nombreuses destinations asiatiques, mais aussi les principales villes américaines et de grandes plateformes de correspondance européennes, dont Paris-Charles-de-Gaulle.

Bonne dynamique pour l'avionneur européen

Cette nouvelle commande s'inscrit dans une lancée positive pour Airbus. Mardi 19 décembre 2023, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé avoir commandé 40 modèles A220-300 supplémentaires, pour une valeur d'environ 9 milliards de dollars, selon le prix du catalogue. Le même jour, la low-cost Easyjet a indiqué avoir commandé 157 appareils de la famille A320 Neo.

Ces deux commandes s'ajoutent à celles de la compagnie Avolon (une semaine avant Lufthansa), portant sur 100 unités A321 Neo supplémentaires, et de Turkish Airlines (220 avions fermes). Ce qui a fait au total 1.512 commandes brutes enregistrées pour Airbus depuis janvier 2023, et 1.395 commandes nettes (lesquelles tiennent compte des annulations et des modifications). L'année dernière, Airbus a donc dépassé son record de 2013 en termes de commandes enregistrées, qui était de 1.503 commandes nettes.

Plus de 600 livraisons en 2023

Côté livraisons, Airbus a annoncé avoir livré 623 avions en 2023. Le mois de décembre est traditionnellement le plus actif de l'année pour le constructeur, avec 98 appareils livrés en décembre 2022, 93 en 2021 et 89 en 2020, époque où l'avionneur avait drastiquement réduit sa production en raison de la pandémie de Covid-19.

Depuis plusieurs mois, les livraisons d'Airbus oscillent à la hausse ou à la baisse d'un mois sur l'autre, signe de difficultés à remonter en cadence la production. Airbus compte ainsi passer de 40 appareils de la gamme A320 produits chaque mois en 2020 à 75 mensuels en 2026.

L'A350, nouveau fleuron long-courrier d'Airbus

Le modèle A350 de l'avionneur, capable de franchir 18.000 km sans ravitailler, a déjà été commandé à plus de 1.000 exemplaires, depuis sa commercialisation. Il existe en deux versions, la 900 qui peut accueillir jusqu'à 350 passagers en trois classes, et la 1000, allongée, dont la capacité atteint 410 sièges.

De son côté, l'A321neo, le plus grand appareil de la gamme vedette de monocouloirs A320neo, a été commandé à plus de 5.600 exemplaires depuis son lancement commercial en 2016.

Airbus profite en Bourse des déboires de son concurrent Boeing

En clôture de Bourse hier, Airbus, 6e plus grosse capitalisation française, a enregistré une hausse de 2,5% de son cours, profitant des nouveaux déboires de son concurrent Boeing.

L'avionneur américain, a, lui, plongé d'environ 8%, suite à l'incident survenu sur un de ses modèles 737 MAX 9. Pour rappel, un exemplaire exploité par la compagnie Alaska Air a dû atterrir en urgence vendredi dernier après qu'une porte d'issue de secours s'est détachée peu après le décollage. Heureusement sans victime, cet incident rare a provoqué une inspection de plusieurs 737 MAX 9 dans le monde entier.

La compagnie aérienne américaine United Airlines et Alaska Airlines ont indiqué ce mardi avoir découvert des boulons mal vissés lors de vérifications sur les portes condamnées de ses Boeing 737 MAX 9, les mêmes que celles arrachées lors d'un vol Alaska Airlines, vendredi de la semaine dernière.

(Avec AFP)