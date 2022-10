Projet hypersonique européen : MBDA dépose un recours en annulation auprès de Bruxelles

MBDA, notamment les Italiens du missilier européen, ne décolère pas après son échec étonnant sur le projet d'hypersonique (European hypersonic defense interceptor - EU HYDEF) de la direction générale de l'industrie de défense et de l'espace (DG DEFIS) de la Commission européenne. Selon des sources concordantes, la filiale d'Airbus (37,5%), de BAE Systems (37,5 %) et de Leonardo (25%) a déposé un recours en annulation en fin de semaine dernière auprès de la Commission européenne après avoir réfléchi plusieurs semaines à engager ou pas cette action. Interrogé par La Tribune, MBDA a confirmé qu'il avait déposé un recours en annulation mais s'est refusé à tout autre commentaire.

Bruxelles, qui avait annoncé fin juillet les résultats des appels à propositions du Fonds européen de défense (FED), a sélectionné contre toute attente le consortium mené par le groupe espagnol Sener, habilement secondé par l'allemand Diehl.

Vers une double source ?

Ce recours en annulation a été déposé alors que le commissaire européen Thierry Breton, en charge de l'espace et de la défense entre autres, réfléchit à la possibilité de disposer de deux sources. Dans une interview accordée à La Tribune publiée lundi dernier, il avait donné sa vision de ce dossier : "Si vous me demandez, - et là je parle à titre personnel - si c'est un sujet stratégique, je répondrai oui. Si vous me demandez s'il est tellement stratégique qu'il faut peut-être avoir deux sources, je ne suis pas loin de le penser. Encore une fois, c'est un sujet absolument stratégique pour l'Europe. Par conséquent, la question méritera sans doute d'être posée en temps utile".

Pour autant, il avait rappelé que la DG DEFIS avait "des principes de gouvernance extrêmement stricts et rigoureux et des barrières de gouvernance très strictes et très encadrées".

Compétences en Italie et en France

Ce projet d'hypersonique doit développer un intercepteur européen (supérieur à Mach 5) ayant la capacité à répondre aux menaces à grande vitesse. C'est un programme majeur en termes de capacité opérationnelle pour l'Europe. D'autant que la guerre en Ukraine a confirmé de façon brutale la menace hypersonique. Mais ce programme a échappé au consortium mené par MBDA, qui avait rassemblé 51 sociétés de 14 pays différents et qui réunit surtout les compétences les plus importantes en Europe dans le domaine de l'hypersonique, notamment en France et en Italie à travers le programme SAMP/T.