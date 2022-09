Hypersonique : MBDA réfléchit à déposer un recours contentieux

Selon des sources concordantes, le missilier MBDA est très tenté de déposer un recours contentieux auprès de la Commission européenne après son échec étonnant sur le projet d'hypersonique (European hypersonic defense interceptor - EU HYDEF) de la commission européenne. Bruxelles, qui a annoncé fin juillet les résultats des appels à propositions du Fonds européen de défense (FED), a sélectionné contre toute attente le consortium mené par le groupe espagnol Sener, habilement secondé par l'allemand Diehl. Ce recours n'a pas encore été déposé, précise-t-on à la Tribune mais "l'idée est de marquer le coup". Interrogé par La Tribune, MBDA s'est refusé à tout commentaire.

Ce projet d'hypersonique doit développer un intercepteur européen (supérieur à Mach 5) ayant la capacité à répondre aux menaces à grande vitesse. C'est un programme majeur en termes de capacité opérationnelle pour l'Europe. D'autant que la guerre en Ukraine a confirmé de façon brutale la menace hypersonique. Mais ce programme a échappé au consortium mené par MBDA, qui avait rassemblé 51 sociétés de 14 pays différents et qui surtout réunit les compétences les plus importantes en Europe dans le domaine de l'hypersonique, notamment en France et en Italie à travers le programme SAMP/T.