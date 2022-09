Satellite Konnect VHTS : Eutelsat dégaine son arme fatale pour réduire la fracture numérique

Le deuxième essai aura été le bon. Contrariée par des vents en altitude trop forts mardi soir, Ariane 5 s'est finalement élancée mercredi soir avec à son bord le satellite tout électrique Eutelsat Konnect VHTS, le satellite géostationnaire de télécommunication le plus puissant jamais réalisé en Europe (environ 6,4 tonnes) fabriqué par Thales Alenia Space (TAS). Ce bijou technologique embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique existant (Processeur Numérique Transparent de 5ème génération), capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacités et usage optimal du spectre. Il disposera d'une capacité sept fois supérieure au satellite Eutelsat Konnect, lancé en 2020. Contractuellement, sa durée de vie est estimée à 15 ans et elle devrait aller au-delà.

« Toutes nos félicitations aux équipes d'Arianespace et du Centre Spatial Guyanais pour avoir réussi à placer notre satellite Eutelsat Konnect VHTS en orbite géostationnaire. Grâce à cette synergie optimale entre les trois acteurs français d'excellence que sont Eutelsat, Thales Alenia Space et Arianespace, nous sommes en mesure de hisser la connectivité à un niveau encore plus avancé en Europe et de contribuer ainsi à résorber la fracture numérique partout sur le continent », a expliqué la directrice générale d'Eutelsat, Eva Berneke, présente à Kourou pour le lancement d'Eutelsat Konnect VHTS.

Eutelsat s'est offert une Ariane 5

Konnect VHTS va fournir un accès Internet à très haut débit partout en Europe, en particulier dans les régions actuellement mal desservies appelées (zones blanches) et sur la mer Méditerranée pour le marché de la croisière. Seul le nord de la Finlande ne pourra pas être desservi. Ce satellite est annoncé avec un service comparable à celui d'un réseau à fibre optique en termes de performances et de coûts. Il est d'ailleurs idéal pour le streaming, assure la directrice générale d'Eutelsat, Eva Berneke. En délivrant instantanément 500 Gbit/s à travers toute l'Europe, le satellite d'Eutelsat doit en principe significativement contribuer à combler la fracture numérique. Dans ce cadre, Eutelsat a déjà conclu des accords d'exclusivité (ou pas) avec des opérateurs télécoms dans chaque pays comme Orange et sa filiale Nordnet pour la France et Telecom Italia Mobile pour l'Italie. L'opérateur de satellites discute également avec Deutsche Telekom.



Pour des raisons de business, Eutelsat s'est offert une Ariane 5 sans co-passager pour aller plus vite dans la mise en service de son satellite. Pourquoi ? L'opérateur gagne un mois environ dans la mise à poste du satellite (cinq mois au lieu de six), le satellite étant mieux injecté grâce au lancement simple.



Une histoire pas simple

Ce succès français, qui témoigne de l'excellence de la filière spatiale française, n'a pas été simple à obtenir au départ. Bien au contraire. Car au départ en 2017, ni Eutelsat, ni Orange ne voulait de cette solution française proposée par Thales Alenia Space et SES. Orange ne voulait pas entendre parler d'une solution satellitaire tandis qu'Eutelsat jouait la carte...d'un satellite américain ViaSat-3 pour réduire la fracture numérique en France. A ce moment-là, il n'y avait aucun alignement des planètes : la fracture numérique fracturait... la filière spatiale française et des guerres picrocholines déchiraient les opérateurs terrestres et spatiaux. Bref, on était loin, très loin de Konnect VHTS.

Mais au début du printemps 2018 en avril, il aura fallu un simple coup de fil de l'Élysée pour faire plier Orange et rassembler la filière spatiale française autour de ce projet destiné à réduire la fracture numérique dans les zones isolées et difficiles d'accès en Europe. Un projet qui tenait à cœur à Emmanuel Macron.