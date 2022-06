Suivez en direct les débats du Paris Air Forum

Pour sa neuvième édition, le Paris Air Forum 2021 sera une nouvelle fois exceptionnel par la qualité de son programme et de ses intervenants. Tous les grands dirigeants des secteurs du transport aérien, de l'aéronautique, de la défense et de l'espace seront en effet présents ce mardi à la Maison de la Mutualité à Paris. Au total, plus d'une centaine de personnalités partageront leur vision et leur expertise à l'occasion de la trentaine de débats et interviews organisés par les équipes de La Tribune.

Suivez en direct le débat de l'auditorium

8h30-8h45 : Introduction

8h45-9h30 : ouverture institutionnelle

9h30-10h20 : Aviation : le progrès peut-il recréer le rêve ?

10h40 -11h30 : L'avion aura-t-il sa place dans le monde énergétique à venir ?

11h50-12h45 : Souveraineté spatiale : constats et ambitions après l'Ukraine et le sommet de Toulouse ?

14h30- 15h25 : Comment la France peut-elle renforcer sa souveraineté ?

15h45-16h35 : Quel transport aérien pour demain ?

16h55-17h50 : Interview de Guillaume Faury ; président du Gifas et président exécutif d'Airbus

Suivez en direct les débats de la salle Monge

9h30-10h20 : Quel écosystème pour construire l'avion de demain ?

10h40 -11h30 : Fret aérien : la bulle va-t-elle exploser ?

11h50-12h45 : Comment faire un avion sans la Russie ?

14h30- 15h25 : Comment améliorer et simplifier l'expérience passagers ?

15h45-16h35 : Comment attirer les talents dans l'aviation ?

16h55-17h50 : Quel transport aérien pour les territoires français ?

Suivez en direct les débats de la salle Saint-Germain

9h15- 10h25 : Innovations : quels enjeux opérationnels pour la défense dans un monde nouveau ?

10h40 -11h35 : Coopérations européennes : et maintenant ?

11h50-12h45 : Défense : est-on vraiment dans une nouvelle ère ?

14h30- 15h25 : Interview de Willie Walsh, directeur général de IATA

15h45-16h35 : Guerre hybride : la France est-elle vraiment prête ?

16h55-17h50 : Extraterritorialité : bilan du quinquennat ?

Suivez en direct les débats de la salle Jussieu

9h30-10h00 : Keynote de Josef Aschbacher (directeur général de l'ESA) : les nouveaux défis de l'Europe spatiale et de l'ESA

10h00 -10h25 : Comment l'Europe peut-elle gérer la pénurie de lanceurs ?

10h40-11h35 : Objectif lune : quels sont les enjeux de ce retour ?

11h50-12h45 : le transport aérien peut-il vraiment se décarboner sans décroître ?

14h30-15h25 : Taxonomie/ESG : l'industrie aérospatiale et de défense est-elle finalement vertueuse ?

15h45-16h35 : Newspace : quels sont réellement les impacts concrets des mesures annoncées pour les startups ?

16h45-17h50 : Petits lanceurs : une chance pour l'Europe ?

