Céréales : les prix à la production ont baissé en juin en France

C'est une première pour les céréales depuis le début de la guerre en Ukraine. En France, en juin, les prix à la production de cette denrée essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale, très liés aux évolutions géopolitiques, ont commencé à se replier par rapport au moins précédent, a observé l'Institut national de la statistique (Insee) vendredi.

Lire: Agriculture : bond en vue des exportations françaises de blé vers le Maghreb, l'Afrique et le Moyen-Orient

Dans leur ensemble, sur une base mensuelle, ils ont diminué de 6,1%, "dans le sillage des baisses des prix du blé tendre (-5,8%) et du maïs (-9,2%)". Cette contraction, qui suit une forte hausse liée entre autres aux inquiétudes sur les exportations des deux producteurs majeurs que sont la Russie et l'Ukraine, s'explique par les "craintes d'une récession économique mondiale et dans un contexte de négociations avec la Russie visant à débloquer les exportations ukrainiennes", souligne l'Insee.

Si cette baisse a causé "une légère décélération" de la hausse des prix sur un an, cette dernière "demeure très importante" (+72,6%), relève toutefois l'Insee.

Lire aussi : Céréales: 5 points clés pour comprendre le chamboulement des marchés

Les prix des moyens de production toujours en hausse

Les prix des oléagineux, eux, avaient déjà baissé le mois précédent, et continuent de diminuer fortement en juin (-11,0%). Les prix du tournesol baissent de 17,1% et ceux du colza de 10,2%. Les prix du soja ne déclinent en revanche que de -0,2%.

En juin 2022, sur un mois, les prix perçus par les agriculteurs en contrepartie des produits qu'ils livrent, dans leur ensemble et hors fruits et légumes, ont baissé de 2,7 % après avoir crû de 1,7 %le mois précédent. Sur un an, ils ont augmenté de 30,0 %, après +32,6 % en mai.

Les prix d'achat des moyens de production, en revanche, accélèrent, sur un mois (+2,1 % après +1,2 % en mai) comme sur un an (+26,7 % après +25,4 %). Sur un mois, les prix de l'énergie augmentent notamment de 13,7 %, après +0,7 % le mois précédent, alors que ceux des engrais et amendements (-1,3 % après 0,0 %) diminuent.