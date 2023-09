Armor Battery Films veut contribuer à construire « l’Europe des batteries »

Après s'être cassé les dents sur la production de films solaires organiques (ASCA) pour rendre les bâtiments autonomes en énergie, le groupe Armor (2500 personnes et un chiffre d'affaires de 447 millions d'euros en 2022), leader mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique, vient d'annoncer la construction d'une usine de 8000 m² pour accélérer la production de collecteurs de courants revêtus. Fruit d'une innovation mise au point par Armor en 2015, cette technologie permettrait d'accroitre les performances, les temps de chargement et la durée de vie des batteries de nouvelle génération (Lithium -Ion, Sodium Ion...)

« Le problème des batteries en général, c'est que la sollicitation des cellules provoque un vieillissement rapide des interfaces. Et donc, l'utilisation d'un collecteur enduit -au lieu d'un collecteur nu- améliore le transfert des Ion, réduit les échauffements des batteries, et permet de gagner 20% de durée de vie des batteries. Ça veut dire des remplacements moins fréquents, une économie des ressources, de lithium et de matériaux rares... L'enjeu est énorme », souligne Hubert de Boisredon, PDG d'Armor Group, qui vient d'investir 35 millions d'euros pour accélérer la croissance de sa filiale Armor Battery Films, soutenue par le plan France 2030 à hauteur de 10%.

De l'e-bus aux datas centers

« Avec les films solaires Asca, nous étions sur une innovation de rupture qui n'a pas reçu les appuis attendus du gouvernement, de la région et des énergéticiens. Il aurait fallu poursuivre des investissements lourds en R&D pour améliorer les rendements. Cette fois, on est sur une technologie complètement mature, que l'on vend depuis 2015 et qui a prouvé ses bénéfices pour les fabricants de batteries », indique Hubert de Boisredon, qui réalise là, son plus gros investissement industriel depuis la reprise du groupe Armor en 2004, devenu un expert de l'enduction de couches minces sur films minces.

Si l'activité déclinée dans les films photovoltaïques n'a pas trouvé son marché, la diversification vers les collecteurs enduits semble, elle, plus prometteuse avec des applications pour les fabricants de batteries pour e-bus, les véhicules électriques, des datacenters et des acteurs du stockage d'énergie en réseaux. Armor group qui revendique une cinquantaine de clients et prospects en test, a noué des partenariats, en Europe et en Amérique du Nord avec Blue Solutions (Lithium Metal Polymer et batteries solides), NextTech (Lithium-souffre) et NATRON (Sodium-ion). « Nous sommes en phase de décollage. De 5 à 10 millions d'euros aujourd'hui, l'activité pourrait générer une centaine de millions d'euros d'ici sept à huit ans», assure-t-il.

Coller à la croissance du marché du véhicule électrique

Armor veut accompagner la montée en puissance des véhicules électriques. « A l'image de la Gigafactory Verkor implantée récemment à Dunkerque, vingt méga-usines se déploient en Europe. On estime que d'ici à 2025, la production de batteries permettra de couvrir au moins 70 % des besoins européens, et 90 % d'ici à 2030. Le boom des véhicules électriques fera de l'Europe le deuxième marché mondial derrière la Chine à l'horizon 2030, avec 135 millions de véhicules en circulation, contre moins de 17 millions en 2021... La croissance de ce marché est énorme. Par ailleurs, les batteries pour automobiles représentent 30 à 40 % de la valeur du véhicule. C'est dire combien la souveraineté européenne pour la production des batteries est essentielle», indique Hubert de Boisredon dont la nouvelle usine permettra de fournir des composants stratégiques pour « l'Europe des batteries » qu'il appelle de ses voeux.

Face à cette perspective, l'usine construite à la Chevrollière près de Nantes, va permettre de multiplier par cinq ses capacités de production actuelle pour atteindre 150 millions de m² enduits par an, soit l'équivalent de 40Gwh. Les deux premières lignes de production mises en œuvre en avril prochain permettront aussi d'aller deux fois plus vite. « Cette capacité suffirait à produire l'équivalent de l'énergie de batterie de 50 Kwh utilisées par les 800.000 véhicules électriques du parc français », dit-il. Conçue pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'usine, dotée de nouveaux moyens de R&D, pourra être à terme équiper d'une troisième ligne de production. De 40 personnes aujourd'hui, l'effectif d'Armor Battery Films pourrait atteindre 180 personnes à l'horizon 2030.