ProLogium va toucher 1,5 milliard d'euros de subventions pour construire son usine de batteries à Dunkerque

C'était la dernière grande inconnue autour de la future usine de batteries ProLogium à Dunkerque (Nord), dont l'implantation a été confirmée au printemps a l'occasion d'une visite sur place d'Emmanuel Macron. Le montant de la subvention versée au fabricant taïwanais de batteries se chiffre désormais à 1,5 milliard d'euros, a annoncé Prologium ce jeudi 3 août, dans un communiqué.

La subvention et son montant ont été validés par la Commission européenne pour qu'elle colle aux règles européennes en matière d'aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDIF), a indiqué le groupe.

Le projet dunkerquois contribuera à « promouvoir une chaîne de valeur innovante des batteries pour véhicules électriques en Europe, tout en limitant les éventuelles distorsions de concurrence », a souligné Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence.

Le versement d'1,5 milliard d'euros s'étale en plusieurs tranches jusqu'en 2029, pour un investissement total de 5,2 milliards d'euros, avec à la clef 3.000 emplois dans l'usine et 12.000, indirects, pour le territoire.

L'enveloppe doit servir « de soutien solide au projet de ProLogium pour la recherche et le développement d'une nouvelle génération de batteries pour véhicules électriques ainsi que pour l'installation d'une gigafactory de 48 gigawattheures à Dunkerque », ce qui doit permettre d'équiper 500.000 à 750.000 véhicules électriques par an.

Technologie expérimentale

Le groupe taïwanais compte produire des batteries à électrolyte solide, une solution prometteuse en termes de performance et de sécurité. Les batteries solides sont censées pallier plusieurs limites des batteries lithium-ion actuelles : plus d'autonomie, plus de sécurité, moins d'incendies, et un temps de charge plus rapide. Mais leur production à grande échelle n'est pas totalement maîtrisée. La première chaîne de démonstration à grande échelle de ProLogium doit commencer à tourner à la fin de l'année, à Taoyuan (Taïwan).

A Dunkerque, la construction de l'usine doit débuter au second semestre 2024, pour un lancement de la production prévu à la fin de l'année 2026. Le site sera situé non loin de l'usine de batteries de Stellantis, inaugurée fin mai, mais aussi de celles de Renault et Verkor. ProLogium cherche également un emplacement pour son centre de recherche et développement.

Trois autres projets d'usines sont prévus en France, toutes dans le Nord et le Pas-de-Calais. La première, construite par ACC (coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz) doit ouvrir dans les prochains mois à Douvrin près de Lens (Pas-de-Calais). Une usine du groupe sino-japonais AESC-Envision doit produire des batteries pour Renault à Douai (Nord) à partir de début 2025 et un troisième site de la startup grenobloise Verkor doit entrer en production à Dunkerque à partir de mi-2025, avec également Renault pour principal client.

(Avec AFP)