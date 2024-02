Automobile : malgré le retour aux bénéfices, l'équipementier français Forvia coupe dans ses effectifs et va supprimer 10.000 postes

Les suppressions de postes se succèdent dans le monde des équipementiers automobile. Ce lundi, Forvia a annoncé qu'il allait supprimer 10.000 postes en Europe de sur quatre ans. Le groupe, qui rassemble Faurecia, ex-filiale de Peugeot-Citroën, et l'Allemand Hella, justifie cette réduction d'effectif par une volonté d'augmenter sa « compétitivité » dans un marché automobile atone. Forvia, revendique 157.000 salariés dans 43 pays.

L'annonce contraste avec les bons résultats financiers présentés ce lundi. Sur l'ensemble de 2023, le groupe français, qui fournit des sièges, des planches de bord, de l'électronique, des phares, ou encore des systèmes d'échappement, est redevenu bénéficiaire. Il a notamment annoncé des ventes en croissance organique de 14 % et une amélioration de sa marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3 % de ses ventes.

Lire aussiAutomobile : après les résultats historiques, Renault et Stellantis s'inquiètent pour 2024

Mais le groupe reste endetté, a indiqué sa direction, précisant néanmoins que ses résultats 2023 restent en ligne avec son plan de désendettement... au prix d'une diminution d'effectif.

Pour rappel, après le retrait de son actionnaire historique Stellantis (ex-PSA), Faurecia s'est marié fin janvier 2022 avec l'allemand Hella sous le nom de Forvia. Cette acquisition lui a permis de réaliser des synergies et de changer d'échelle, le nouveau groupe s'affichant comme le 7e équipementier technologique automobile mondial.

Continental va supprimer 7.150 postes d'ici 2025

Forvia n'est pas le seul équipementier à tailler dans ses effectifs, loin de là. Son concurrent allemand Continental a annoncé, le 14 février, la suppression de 7.150 postes dans le monde, dont « environ 5.400 » dans son administration, et 1.750 dans sa branche recherche et développement. Cela représente plus de 3% de l'ensemble des effectifs du groupe. Une opération qui sera effective « au plus tard d'ici 2025 », a précisé le groupe dans un communiqué. Elle est mise en place dans le cadre d'un plan d'économies visant à accroître sa compétitivité pour la transition vers la mobilité électrique.

Lire aussiAchat de voitures électriques : le coup de frein des Français

L'équipementier allemand a précisé que les suppressions d'emplois, qui toucheront des sites dans le monde entier, se feraient « progressivement et de la manière la plus socialement responsable possible, en fonction des conditions locales ». En novembre dernier déjà, Continental avait prévenu qu'elle supprimerait des milliers d'emplois dans sa division automobile au niveau mondial, dans le cadre d'un plan visant à économiser 400 millions d'euros (428,32 millions de dollars) par an à partir de 2025. Dans une déclaration interne, le comité d'entreprise de la division automobile avait alors demandé à l'entreprise d'exclure les licenciements secs et d'utiliser toutes les mesures possibles pour maintenir ses effectifs, depuis la retraite à temps partiel pour les travailleurs plus âgés, jusqu'à la reconversion et la réaffectation du personnel.

L'industrie automobile allemande malmenée par la crise de l'énergie

Pour rappel, les fournisseurs allemands font face à la hausse des coûts de l'énergie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a près de deux ans. Autres défis à surmonter : la transition vers la mobilité électrique - alors que le secteur a bâti son succès sur la voiture thermique - et la concurrence des entreprises asiatiques qui ont grimpé dans le classement mondial des fournisseurs.

Lire aussiAutomobile : Bosch va supprimer 1.500 postes en Allemagne à cause du passage à l'électrique

Parmi les autres entreprises allemandes touchées par le phénomène figure Bosch, qui a annoncé mi-janvier un plan de suppression de 1.200 emplois dans sa division système électroniques embarqués. Un mois plus tôt, il prévoyait un plan de suppression de 1.500 emplois sur deux sites en Allemagne fabriquant des transmissions. Le groupe ZF a lui aussi annoncé la fermeture de deux usines coup sur coup ces derniers mois en Allemagne, avec plusieurs centaines de postes supprimés.