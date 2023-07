Batteries électriques : accord trouvé au Canada, Stellantis reprend la construction de son usine

Près de deux mois après avoir été interrompu, la construction de l'usine canadienne de batteries électriques de Stellantis va pouvoir reprendre « dès à présent », a fait savoir le constructeur dans un communiqué publié ce jeudi 6 juillet.

« Un accord a été conclu entre les gouvernements du Canada et de (la province de) l'Ontario, et Stellantis-LGES », a confirmé la vice-Première ministre du Canada et ministre des Finances Chrystia Freeland, dans un communiqué distinct et commun avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.