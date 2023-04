Batteries : le Canada promet 13,2 milliards de dollars canadiens à Volkswagen pour la construction de sa première usine

Le Canada met la main au portefeuille pour soutenir l'installation d'usines sur son sol. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé accorder jusqu'à 13,2 milliards de dollars canadiens (8,8 milliards d'euros) sur dix ans au constructeur automobile, Volkswagen, pour la construction de sa première usine de batteries électriques hors d'Europe, au Canada.

« L'investissement sera fonction du nombre de batteries fabriquées et se situera entre 8 milliards et 13,2 milliards de dollars », a précisé le gouvernement.

Cette usine va permettre de créer « 3.000 emplois directs et jusqu'à 30.000 emplois indirects », s'est félicité le Premier ministre, évoquant une « avancée historique ».

Le Canada, un choix stratégique pour Volkswagen

Située à St-Thomas dans l'Ontario, c'est la quatrième usine Volkswagen au Canada. Le pays présente un intérêt stratégique pour deux raisons : le constructeur pourra ainsi bénéficier indirectement des avantages de l'IRA (Inflation Reduction Act) du plan Biden. Ce vaste plan prévoit des subventions à l'achat d'un véhicule électrique pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars. Si elles devaient être réservées aux véhicules américains afin de donner un coup de pouce aux constructeurs locaux, les Etats-Unis ont finalement décidé d'en faire également bénéficier les véhicules européens.

Autre raison favorable à l'installation au Canada, c'est l'un des pays avec de vastes ressources minières et fossiles ainsi qu'un prix de l'énergie plus faible qu'aux Etats-Unis.

Au-delà du Canada, le groupe a également annoncé la construction de six usines de batteries électriques en Europe, dont trois en Suède, en Allemagne et en Espagne. Et ce, dans le cadre d'un plan d'investissement colossal dans l'électrique. Ainsi sur les 180 milliards d'euros d'investissements prévus par le groupe entre 2023 et 2027, 122 milliards, soit les deux-tiers, seront consacrés à l'électrification et la digitalisation.

Un marché en expansion

Et pour cause, Volkswagen estime que « dès 2025, un véhicule sur cinq vendus dans le monde » sera électrique. Une prévision réaliste pour les analystes, étant donné que le marché du véhicule électrique est passé de 2% à 13% du total des ventes automobiles en quatre ans en Europe.

Cette part sera largement au-dessus de 20% sur le Vieux Continent, tout comme en Amérique du Nord et en Chine, mais probablement plus basse ailleurs dans le monde. De son côté, Volkswagen estime que les véhicules électriques devraient représenter 11% des ventes cette année, contre 7% en 2022.

Un marché en expansion sur lequel le groupe entend concurrencer les constructeurs chinois ou encore le géant américain Tesla.

« Ces 122 milliards d'euros placent Volkswagen sur la deuxième marche du podium des constructeurs en termes d'investissement, derrière Tesla. En général, environ 10% du chiffre d'affaires annuel est alloué à la recherche et développement et aux investissements industriels. Là, nous sommes au-dessus, et ce n'est que sur l'électrification et la digitalisation, il y a encore beaucoup d'autres investissements à côté. C'est énorme, ils mettent vraiment les moyens pour basculer vers l'électrique en maîtrisant pleinement la valeur ajoutée associée », estimait Olivier Hanoulle, associé spécialisé automobile chez Roland Berger auprès de La Tribune mi-mars.

D'autant que les logiciels embarqués dans les voitures électriques représentent un nouveau défi d'innovation pour les constructeurs et soulèvent, pour l'heure, de vraies incertitudes.

