Nouvel épisode dans le « dieselgate ». L'ancien patron d'Audi, filiale de Volkswagen, s'est dit prêt à plaider coupable de fraude, comme l'ont annoncé ses avocats devant le tribunal ce mercredi 3 mai.

Pour rappel, Volkswagen a admis en septembre 2015 avoir équipé dans le monde jusqu'à 11 millions de moteurs de voitures de la marque éponyme et d'autres marques du groupe, dont Audi, avec des dispositifs logiciels de trucage dans le but de tricher lors des tests en laboratoire pour les faire apparaître comme moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité.

L'enquête concentrée sur Audi

Or, si la justice allemande a rejeté les arguments de plusieurs investisseurs selon lesquels la holding Porsche SE était au courant de la supercherie, elle avait indiqué fin mars s'orienter vers une condamnation de l'ancien PDG d'Audi, Rupert Stadler.

En effet, après l'aveu de Volkswagen en septembre 2015, l'enquête allemande s'était rapidement concentrée sur Audi, chargée au sein du groupe Volkswagen d'une partie de la recherche et du développement des moteurs. L'accusation a notamment reproché à Rupert Stadler, arrêté et placé en détention en juin 2018, d'avoir été averti des manipulations d'un grand nombre de moteurs vers la fin du mois de septembre 2015 « au plus tard », sans avoir pour autant empêché la vente de centaines de milliers de véhicules dotés du logiciel tricheur. Lequel logiciel tricheur aurait été fourni par l'équipementier Bosch.

Accord avec le tribunal

Rupert Stadler est le premier patron à répondre devant un tribunal allemand de ce scandale qui a lourdement entaché la réputation de l'industrie automobile du pays. Il comparaît aux côtés d'un ancien directeur d'Audi et de Porsche, Wolfgang Hatz, ainsi qu'un autre ingénieur de la marque aux quatre anneaux. Alors qu'il contestait jusqu'ici les faits reprochés, il a donc annoncé sa volonté de plaider coupable dans le cadre d'un accord avec le tribunal régional de Munich. En échange des aveux, il devrait écoper d'une peine de prison avec sursis d'un maximum de deux ans et payer une amende de 1,1 million d'euros.

Le début du procès pénal de l'ancien patron déchu de Volkswagen Martin Winterkorn a, lui, été repoussé à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé de l'accusé.

Volkswagen mis en examen en France

En outre, le 15 mars dernier, la cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen de Volkswagen, rejetant une demande du constructeur allemand d'annulation de ses poursuites.

« La décision rendue ce jour ne préjuge en aucun cas de l'issue de la procédure pénale, et Volkswagen continue de bénéficier de la présomption d'innocence. Il continuera d'utiliser toutes les voies de droit qui lui sont offertes pour présenter cet argument devant les juridictions françaises », avait commenté le groupe dans un communiqué, transmis par son avocat, Nicolas Huc-Morel.

« En tout état de cause, Volkswagen conteste le bien-fondé des accusations de tromperie aggravée dont elle est l'objet en France et estime que les consommateurs français n'ont subi aucun préjudice indemnisable en rapport avec l'achat d'un véhicule VW », avait-il ajouté. Le groupe estime, d'ailleurs, que l'amende payée en Allemagne « n'implique aucune reconnaissance des faits allégués, ni de sa responsabilité ». Elle s'élevait à un milliard d'euros, payés en 2018.

(Avec AFP)