Hydrogène : Hopium s'attend à accueillir un nouvel actionnaire américain

Eclaircie en vue pour Hopium. La société Micromobility.com, cotée au Nasdaq et spécialiste de modes de transport légers urbains, « envisage de devenir actionnaire de long terme d'Hopium », a précisé mardi la startup. Hopium, qui veut produire des voitures à hydrogène, « a été informée de la signature d'une lettre d'intention entre Atlas Special Opportunities », fonds d'investissement actionnaire d'Hopium, « et Micromobility.com », a-t-elle indiqué la jeune pousse dans un communiqué.

Lire aussiMobilités : les Français investissent massivement dans l'hydrogène malgré l'échec d'Hopium

« Micromobility.com ne serait pas seulement un nouvel investisseur, mais un partenaire qui nous donnerait de la visibilité aux États-Unis », s'est enthousiasmé le PDG d'Hopium Sylvain Laurent, récemment propulsé président. La jeune pousse a changé début septembre de président pour la troisième fois en moins de deux ans. Déjà en mars, l'ex-ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, en poste depuis moins d'un an, avait été remplacé par Alain Guillou, qui y sera donc resté à peine six mois.

Hopium espère une ouverture sur le marché nord-américain

Par cet accord, « Micromobility.com deviendrait un actionnaire long terme d'Hopium » à travers l'achat d'obligations convertibles, précise la startup. Cela « permettrait à Hopium de bénéficier du soutien financier et stratégique d'un expert de la mobilité durable et de la micromobilité ». La nouvelle intervient trois mois après que Hopium ait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris pour une période initiale de six mois (jusqu'en janvier 2024), en raison d'importantes difficultés financières.

En 2022, ses pertes ont atteint 23,9 millions d'euros — contre 8 millions en 2021 —, du fait du recrutement de 116 nouveaux salariés, affirme l'entreprise. Malgré plusieurs augmentations de capital l'année dernière pour un total de 4,1 millions d'euros, la société affichait au 31 décembre 2022 des capitaux propres négatifs (-10,4 millions d'euros) et une trésorerie elle aussi dans le rouge, à -1,3 million d'euros. L'action Hopium valait 0,12 euro à la clôture de la Bourse de Paris (en chute libre de -98,26% depuis le 1er janvier).

Pivot de Hopium qui repousse le projet de berline à hydrogène

Les deux entreprises ont en effet aussi « entamé des discussions en vue d'un éventuel partenariat financier et stratégique », Hopium espérant que Micromobility.com lui « ouvre le marché nord-américain de la nouvelle mobilité décarbonée, qui devrait représenter environ 198 milliards de dollars dans le monde en 2030 ».

L'entreprise américaine, dont l'action est aussi en chute libre à 0,04 dollar vers 16h30 GMT (soit -99% depuis le 1er janvier), compte elle « bénéficier d'une solution totalement décarbonée pour se différencier dans un marché en pleine croissance », notamment via la technologie de pile à combustible promise par Hopium.

Lire aussiVoiture à hydrogène : la chute de l'ex-champion français Hopium en 4 questions

Depuis avril, Hopium a prévu de se concentrer sur le développement de la technologie de cette pile, repoussant son projet de commercialisation de la « Machina », présentée comme la Tesla de l'hydrogène, dont la sortie était initialement prévue en 2025. Cette pile « fait partie de ces technologies capables de démocratiser l'accessibilité aux moyens de transport électriques à hydrogène. C'est pourquoi nos équipes demeurent entièrement mobilisées pour finaliser son développement jusqu'au niveau de prototype TRL 6 qui permettra, avant sa commercialisation, de démontrer toute sa maturité technologique », a affirmé Sylvain Laurent lors de sa prise de fonction.