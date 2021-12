Approvisionnement, décarbonation... le BTP du Grand Paris oscille entre inquiétude et optimisme pour 2022

Sur le papier, l'année qui s'achève aura été un très bon millésime pour le BTP. Après une année 2020 plombée par un arrêt net de l'activité lors du premier confinement, suivi d'une relance en demi-teinte marquée par l'ajournement des élections municipales et les vacances estivales, 2021 se sera affirmée comme l'année de la reprise économique.

En Île-de-France, l'activité aura ainsi été de retour dans les travaux publics (+9%) comme dans le bâtiment (+13,4%), avec des chiffres d'affaire supérieurs à ceux de 2020 : 9 milliards d'euros contre 8,4 milliards dans les TP, et 37 milliards d'euros dans le bâtiment contre 32 milliards en 2020.

En réalité, derrière ces bons résultats, qui tranchent avec ceux de l'année précédente, le compte n'y est pas encore.

« Le chiffre d'affaires se maintient, mais sa croissance est molle, alors que nous avons travaillé douze mois sur douze et non plus dix comme en 2020 », affirme ainsi José Ramos, réélu, ce 14 décembre, président de la fédération régionale des travaux publics en Île-de-France (FRTP-IDF).

« Les marges continuent à se détériorer, du fait de la crise des matériaux et de la hausse des prix de l'énergie dont les coûts sont rarement pris en charge par les maîtres d'ouvrage », souligne, de son côté, Philippe Servalli, premier vice-président de la fédération du bâtiment Grand Paris Île-de-France (FFB-IDF).