Immobilier : les réservations dans le neuf chutent et tombent même sous les niveaux de 2020

La commercialisation de logements neufs recule pour le quatrième trimestre consécutif. Avec 19.487 logements réservés auprès des promoteurs immobiliers entre janvier et mars, c'est ainsi une baisse de 41% par rapport à un auparavant, selon les statistiques provisoires du ministère de la Transition écologique, publiées ce mardi 16 mai. Ce niveau historiquement bas se situe même en dessous de celui du deuxième trimestre 2020, en plein confinement.

« C'est une catastrophe. On fait -41% sur les chiffres 2022 qui étaient déjà mauvais », a réagi auprès de l'AFP Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Le professionnel craint ainsi de graves conséquences pour les entreprises et l'emploi.

« D'ici quelques semaines, vous allez avoir de la casse très rapidement. Je commence à avoir des entreprises qui m'appellent et me disent au secours », a-t-il ajouté.

La chute des réservations est aussi marquée pour les appartements, cœur de métier des promoteurs, que pour les maisons. Elle concerne tous les types de territoires, mais est particulièrement vertigineuse (-48%) en zone B1. Pour rappel, cette dernière correspond aux grandes agglomérations comme Bordeaux, Strasbourg, Rennes ou Nantes, et à la périphérie de villes très tendues comme Lyon et Lille.

À noter que les mises en vente, qui représentent l'offre nouvelle des promoteurs, commencent, elles aussi, à décrocher, avec une baisse de 9% en un trimestre et de 15% sur un an. Résultat, l'encours de logements neufs disponibles à la vente dépasse 123.000, en hausse constante depuis début 2022.

« C'est complètement fou, ça veut dire qu'on est en panne. On a déjà peu d'offre, et le peu qu'on a en offres, on ne le vend pas... », a indiqué Pascal Boulanger.

Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron rendue publique lundi, Pascal Boulanger et cinq autres dirigeants des grandes fédérations du logement et de l'immobilier ont appelé le gouvernement à un « électrochoc ».

« Des mesures applicables immédiatement et puissantes sont nécessaires pour éviter que cette crise ne s'accentue encore (...). Nous attendons désormais non plus une énième concertation, mais l'expression d'une volonté présidentielle claire et ambitieuse ainsi que des mesures chiffrées, un calendrier de mise en œuvre rapide et des moyens financiers adaptés aux enjeux », ont-ils fait savoir.