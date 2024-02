Immobilier : plombé par la crise, Bouygues lance un plan de mobilité interne

Après Vinci qui a annoncé à la presse début janvier un plan de départs volontaires ainsi qu'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) pour sa filiale Immobilier, c'est au tour de Bouygues d'être rattrapé par la crise actuelle. Dans un communiqué envoyé avant l'ouverture de la Bourse ce mardi, le géant du BTP et des médias écrit que « Bouygues Immobilier adapte son organisation et repousse le lancement de certains projets », du fait d'un environnement de marché « difficile ».

Un carnet de commandes qui accuse le coup

Et pour cause, dans le logement neuf, les réservations ont baissé de 25% en 2023. Dans le tertiaire, ce n'est guère mieux : « L'activité commerciale reste à l'arrêt, les investisseurs reportant leur prise de décisions », fait encore savoir Bouygues. Résultat, son carnet de commandes accuse le coup, avec un repli de 32% par rapport à fin 2022.

Une situation qui n'est pas près de s'arranger selon le directeur général du groupe coté au CAC 40. Interrogé lors de la présentation des résultats annuels ce matin sur les promesses du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, Olivier Roussat a considéré qu'« objectivement, il n'y a pas à date de mesure explicite qui soit véritablement proposée ».

A rebours du PDG de Vinci, Xavier Huillard, qui mise sur les dernières annonces gouvernementales pour dégripper le marché, le patron de Bouygues a en effet considéré qu'il n'y avait « pas de solutions particulières pour relancer l'activité ».

« Le besoin de logement est là, la France est plutôt un pays de propriétaires, mais ils ont été désolvabilisés avec la hausse des taux d'intérêt. On n'entrevoit pas de reprise à court-terme », a insisté Olivier Roussat.

Un plan de "reemployement"

Tant est si bien que Bouygues Immobilier « adapte ses coûts et ses structures à l'évolution du marché », a encore fait savoir le directeur général du groupe. Ce dernier se refuse pour autant à prononcer le mot de « plan social ». En revanche, il consent à évoquer une sorte de plan de mobilité interne.

« Nous avons lancé un plan de "reemployement" [de réemploi, ndlr] d'un certain nombre de collaborateurs de Bouygues Immobilier à l'intérieur du groupe », a ainsi annoncé Olivier Roussat.

Des « milliers » de postes sont en effet à pourvoir au sein de la multinationale, mais comme le dit encore son patron, reste à « voir si on peut les faire matcher » avec les employés de la filiale immobilière.

Au mieux, des ingénieurs de Bouygues Immobilier peuvent toujours se recaser Bouygues Construction, Colas ou même chez Equans, l'entité multi-services énergétiques et numériques, mais il sera difficile de les muter chez Bouygues Télécom ou TF1.

Quoiqu'il en soit, la nouvelle n'affole pas les investisseurs. A 17 heures, l'action de Bouygues SA avait déjà bondi de 7,12%.