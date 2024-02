Logement : à Tours, le Crédit mutuel Arkea invente les immeubles 100% modulables

La fronde de certains élus locaux comme Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes face à la mise en œuvre de la politique de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) qui pénaliserait la construction de logement et l'emploi pourrait trouver de premiers éléments de réponse avec la solution d'appartements évolutifs mise en œuvre dans l'éco-quartier de Montconseil à Tours.

Des murs porteurs réduits au minimum

Livrés à leurs propriétaires mi-mars prochain, ces quelque 115 logements sont conçus non pas d'un seul bloc mais à partir d'alvéoles distinctes et modulables selon leurs besoins aux différentes périodes de l'existence. A la clé notamment, des murs porteurs réduits au minimum et un plancher technique déployé sous chacune des alvéoles, pour permettre le passage aisé des futures gaines électriques et tuyaux d'eau.

« Ce nouveau concept d'immeubles évolutifs évite d'une part les reconstructions coûteuses actuelles dues à l'obsolescence des bâtiments, argumente Florent Lemaire, directeur général d'Arkea Flex. D'autre part, il peut constituer un levier essentiel pour juguler l'étalement urbain en limitant les nouvelles constructions ».

A côté de l'habitat privé, les logements sociaux, où la vacance des pièces atteindrait 45%, ainsi que les résidences gérées pour étudiants et séniors, figurent également parmi les cibles d'Arkea Flex. Dans ce cadre, la filiale du Crédit mutuel assure avoir déjà noué des partenariats avec les bailleurs sociaux nordiste Clesence et francilien Polylogis. Arkéa Flex est associé dans l'opération au plan national avec le promoteur immobilier parisien Crescendo, détenu par Didier Boulin. Une co-entreprise a été créée pour exploiter les brevets qui protègent le concept.

Un surcoût de 25 euros au mètre carré

« Notre solution d'évolutivité totale constitue une première en France, précise Florent Lemaire. Jusqu'à présent, il existe d'une part des programmes immobiliers comme ceux conçus par les promoteurs Demathieu Bard et OGIC qui ont intégré le gain d'une pièce supplémentaire en cas de besoin. D'autre part, des bâtiments réversibles, notamment à Bordeaux et à Strasbourg, permettent d'en changer entièrement la destination. Arkea Flex propose à la fois un concept plus complet et plus souple », assure-t-il encore.

En termes de prix, le duo formé par la filiale de la banque et Crescendo assure que la solution ne génère qu'un surcoût de 25 euros au mètre carré. Elle serait donc indolore pour le portefeuille des acquéreurs. Figurant en 9e position parmi les 20 agglomérations françaises les plus impactées par le manque prévu d'hectares destinés à l'urbanisme, la métropole tourangelle n'a donc pas été choisie fortuitement par Arkea Flex pour son premier programme. Avec un déficit prévisible de plus de 1.200 hectares à l'horizon 2030, elle devra trouver d'ici là des solutions alternatives aux constructions figées dans le temps.

Appétence des fonds d'investissement

Dans un contexte où la volonté des pouvoirs publics de réduire l'artificialisation des sols se heurte frontalement à la réindustrialisation du pays, Arkea Flex ambitionne de monter rapidement en puissance. Outre le programme de Tours, la structure du Crédit mutuel Arkea travaillerait sur une trentaine de nouveaux projets d'habitat flexible. Elle ambitionne d'en concrétiser cinq à six dans l'Hexagone en 2024.

Les fonds et sociétés de gestion, qui constituent une partie importante des investisseurs immobiliers, marqueraient ainsi un intérêt croissant vis-à-vis des solutions d'Arkea Flex, selon son dirigeant. « L'évolutivité des constructions leur permettra d'éviter la dévalorisation constatée de leurs actifs actuels », insiste Florent Lemaire.