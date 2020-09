Rénovation thermique : la prise en charge des travaux pourra atteindre 90%

L'aide à la rénovation thermique des logements MaPrimeRénov, prévue l'an prochain par le gouvernement dans le plan de relance, pourra financer jusqu'à "90% du devis" des ménages modestes, a annoncé dimanche la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

"Pour les foyers les plus modestes, l'aide peut aller jusqu'à 90% du devis, puis elle descend à 75%, 60% et à 40% pour les ménages les plus aisés", a précisé la ministre dans une interview au Journal du dimanche.