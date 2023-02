Transformation de la gare du Nord : Auchan et la SNCF ont rendez-vous avec la justice

C'est le nouvel épisode d'un feuilleton qui semble sans fin. Un duel qui oppose Ceetrus (ex-Immochan), la filiale immobilière du groupe Auchan, et Gares & Connexions, la filiale de la SNCF chargée des gares, toutes deux historiquement associées dans la transformation de la gare du Nord.

Pour mémoire, en septembre 2021, en raison de « dérives insupportables » du budget prévu, Gares & Connexions (la SNCF) annonçait la fin de la concession accordée à StatioNord, société d'économie mixte à opération unique (Semop) créée en 2019 et co-entreprise portée à 34% par la filiale de la compagnie ferroviaire et à 66% par Ceetrus.

Une décision qui avait conduit d'une part la filiale immobilière du groupe Auchan et, d'autre part, Gares & Connexions à saisir, en juin 2022, le tribunal administratif. Chacune des deux parties réclamant à l'autre 350 millions d'euros.

Une audience le 2 février à 9h30

Selon des sources concordantes, Ceetrus et la filiale de la compagnie ferroviaire ont désormais rendez-vous, le 2 février à 9h30, au tribunal de commerce de Paris dans le cabinet du juge rapporteur. Interrogées, Ceetrus et Gares & Connexions n'ont pas souhaité faire de commentaire.

L'audience portera sur la garantie à première demande délivrée dans le cadre du contrat de concession. Autrement dit, New Immo Holding - la holding de la famille Mulliez qui coiffe Ceetrus - est assignée par Gares & Connexions sur la bonne fin des travaux à hauteur de 50 millions d'euros.

« Il s'agit d'une audience dite de procédure, sans lien sur le fond, qui consistera à définir la date des plaidoiries et éventuellement un calendrier de procédures », explique une source proche du dossier.

Quatre ans de bras de fer entre Auchan, Paris et la SNCF

En février 2019, la Semop s'était vu attribuer un contrat de financement, conception, réalisation et exploitation des commerces de la première gare d'Europe - 750.000 usagers quotidiens - pour une durée de 46 ans.

Mobilisant 100% de fonds privés de Ceetrus, cette dernière devait créer une dizaine de milliers de mètres carrés d'espaces de loisirs, culturels et sportifs et agrandir les espaces commerciaux, bureaux et voyageurs.

Quasi doublement de la facture initiale

Après un feu vert du Conseil de Paris, suivi par une volte-face de la Ville avant un accord à l'amiable entre les différentes protagonistes en novembre 2020, StatioNord (pour rappel, détenue aux deux tiers par Ceetrus et à un tiers par Gares & Connexions) avait fait savoir, en juillet 2021, à la filiale de la SNCF que la facture des travaux doublerait presque, passant de 389 à 750 millions d'euros.

Autrement dit, un coût global de 1,5 milliard d'euros « ne permettant plus de trouver un équilibre économique ».

De la même façon que le chantier aurait pris fin « au plus tôt » en 2026, soit bien après les échéances du calendrier initial du chantier à savoir la Coupe du Monde de rugby de l'automne 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024. Sans oublier des « perturbations sévères » sur le bon fonctionnement de la gare et du trafic d'ici là...

C'est pourquoi Gares & Connexions avait mis fin à l'opération, évoquant « une déchéance pour faute » et « un vrai dysfonctionnement de la maîtrise d'ouvrage ».

Dans un communiqué lapidaire de cinq lignes, Ceetrus avait réagi, en déclarant « regrette[r] le manquement manifeste de son partenaire à ses responsabilités de co-actionnaire et à la loyauté requise entre les partenaires d'une entreprise commune puisqu'il est pleinement partie-prenante à la réalisation du projet et à toutes les décisions afférentes dès son origine ».

Un observateur s'étonne encore que la SNCF, co-actionnaire à 34% de la Semop, reproche à la filiale d'Auchan la non-transmission de documentations, sachant que l'opérateur siégeait au directoire, de par sa qualité justement d'actionnaire.

Premiers travaux pour la Coupe du Monde de rugby et les JOP 2024

Depuis, Gares & Connexions se concentre sur des travaux plus légers, qu'elle a présentés en réunion publique le 17 octobre 2022 à la mairie du 10e arrondissement. En présence d'Alexandra Cordebard (la maire (PS) d'arrondissement), de David Belliard (l'adjoint (EELV) d'Anne Hidalgo chargé de la transformation de l'espace public), deux cadres de la filiale de la compagnie ferroviaire ont présenté les travaux à venir d'ici à août 2023, juste avant la Coupe du Monde de rugby, et mai 2024, peu avant les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans le document présenté ce soir-là, Gares & Connexions insiste sur « une gare plus lisible et plus fluide, plus confortable, plus verte et plus ouverte sur la ville » et « l'amélioration de la liaison de la gare avec les espaces publics de la Ville », sur le parvis, sur la desserte taxis et VTC, sur la gare routière et pour les mobilités douces.

L'entité revendique avoir déjà déposé deux escaliers mécaniques, curé le bâtiment d'en face rue du Faubourg Saint-Denis, opéré la phase 1 des travaux de l'espace Transmanche (Eurostar, Ndlr) et posé des panneaux test de signalétique.

Outre la déconstruction du bâtiment rue du Faubourg Saint-Denis, le remplacement d'escalier et le réaménagement du parking Effia, Gares & Connexions prévoit notamment, d'ici à la Coupe du Monde de rugby, de créer des assises et de réaliser la phase des travaux de l'espace Transmanche.

Pour l'horizon 2024, elle compte, par exemple, améliorer la signalétique, mettre en place un « hub d'information » en rez-de-chaussée, créer une halle à vélos avec plus de 1.000 arceaux sécurisés et aménager une nouvelle gare routière.

La livraison 2030 pas abandonnée

Pour autant, le projet de livrer une gare du Nord rénovée à échéance 2030 n'est pas abandonné.

« La SNCF nous a fait savoir qu'elle y plancherait en temps utile et a bien l'intention de nous en reparler », affirme, à La Tribune, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire. Chargé, entre autres, de l'architecture et de l'urbanisme, il a « juste demandé qu'on puisse échanger en amont avec la maire d'arrondissement et les riverains pour bien calibrer le projet ».

Reste une question que d'aucuns se posent : qui va financer la nouvelle métamorphose ? Ou plutôt, qui va répondre aux prochains appels d'offre de Gares & Connexions au regard de la complexité technique de l'infrastructure ? Sauf que le temps presse pour mettre aux normes la première gare d'Europe : à cette échéance, Paris-Nord, qui voit 700.000 voyageurs par jour, en accueillera 900.000 toutes sources confondues...