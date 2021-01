Transformation de la gare du Nord : le permis de construire modificatif déposé

C'est officiel. Le dépôt du permis de construire modificatif lié à la transformation de la gare du Nord a été déposé le 4 janvier auprès du préfet de Paris, préfet d'Ile-de-France, et reçu par la société porteuse du projet StationNord. « Cette étape majeure est l'aboutissement d'un processus rigoureux et le résultat de deux ans de dialogue et de concertation », déclare la co-entreprise de Gares & Connexions (groupe SNCF) et de Ceetrus (groupe Auchan).

Pas de recours depuis le 23 novembre dernier

Autrement dit, un mois et demi après l'accord trouvé entre la SNCF et Paris, cela signifie que ledit permis...