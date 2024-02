Pharmaceutique : le Danois Novo Nordisk dégaine 16,5 milliards de dollars pour acheter l'Américain Catalent

Le fabricant de traitements contre le diabète et l'obésité a annoncé son intention de racheter une société américaine. L'offre doit encore recevoir l'aval des autorités et des actionnaires de cette dernière. Catalent possède plus de cinquante sites dans le monde, dont certains ont servi à l'enflaconnage de vaccins contre le Covid-19 des laboratoires américains Johnson & Johnson et Moderna. Cette acquisition doit permettre au groupe danois d'accroître davantage sa capacité de production.