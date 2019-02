L'Union européenne trouve un accord pour limiter de 30% les émissions des camions

C'est une étape importante dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Parlement et le Conseil européens sont parvenus ce mardi à un accord pour réduire de 30% d'ici à 2030 les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des camions et autocars neufs. Le compromis, annoncé par la Commission, a été conclu mardi aux premières heures. La baisse de 30% sera calculée par rapport à 2019.

"Pour la première fois, des objectifs contraignants de réduction du CO2 pour les camions au niveau européen, avec une forte incitation pour des camions à zéro ou à faible émission", s'est félicité sur Twitter l'eurodéputé vert néerlandais Bas Eickhout, qui a négocié au nom du Parlement européen. L'UE n'a pour le moment aucune limitation légale des émissions des poids lourds à la différence de pays comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon et le Canada. Ces camions représentent près du quart des émissions des Vingt-Huit trouvant leur source dans les transports.

Objectif : une Union européenne neutre en en carbone

Pratiquer des coupes dans ce secteur, le seul dont les émissions continuent d'augmenter, doit aider en principe l'UE à atteindre son objectif d'une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, conformément à l'Accord de Paris sur le climat. L'UE ambitionne également d'être neutre pour le climat à l'horizon 2050. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea) s'était mobilisée pour une baisse des émissions bien inférieure, expliquant que les possibilités d'électrifier les camions sont bien moindres que pour les automobiles, en particulier pour le transport routier longue distance.

MAN, filiale poids lourds de Volkswagen , a estimé que les nouvelles normes d'émission de CO2 coûteraient des dizaines de milliers d'emplois. L'Allemagne abrite aussi Daimler, le premier constructeur de camions européen. Les constructeurs italien Iveco, américain Paccar et suédois Volvo et Scania, qui est aussi filiale de Volkswagen, sont également implantés en Europe. (Philip Blenkinsop Juliette Rouillon, Wilfrid Exbrayat et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)