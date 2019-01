Climat : Davos inquiet de l’impact du réchauffement sur les villes côtières

En termes d'impact comme de probabilité, c'est la troisième année consécutive qu'ils se trouvent en haut du classement. Les risques liés au changement climatique - y compris ceux dus à l'absence d'actions pour le combattre ou s'y adapter - apparaissent comme des risques de plus en plus menaçants. C'est ce que révèle le rapport « Global Risks Report 2019 », publié comme chaque année avant le sommet de Davos (qui se tient dans les Grisons suisses du 22 au 25 janvier) par le Forum économique mondial, organisateur de l'événement.

L'année 2018, particulièrement riche en événements climatiques extrêmes, a contribué à accroître la prise de conscience autour du phénomène. La perte de biodiversité (on estime que 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu depuis 1970) prend également toujours plus d'importance, d'autant plus que son lien avec le changement climatique est double : la biodiversité en est à la fois victime, mais contribue également à l'amplifier, notamment lorsqu'elle atteint les océans et les forêts, les principaux puits de carbone.

Le prix faramineux des services écosystémiques rendus par la Nature

Globalement, les liens entre changement climatique et économie apparaissent de plus en plus clairement. Les services écosystémiques rendus par la Nature à l'économie (notamment: eau potable, pollinisation, éléments naturels de prévention des inondations) sont estimés à 125.000 milliards de dollars par an, de deux tiers supérieur au PIB mondial. A l'inverse, les ruptures survenues dans les chaînes de production ou d'approvisionnement se sont multipliées ces dernières années.

De la même manière, si les impacts du changement climatique sur l'économie pourraient bien s'avérer délétères, une économie au ralenti, assortie de tensions politiques croissantes, pourraient freiner les investissements nécessaires pour le combattre.

800 millions de citadins menacés par la montée des eaux

Dans ce contexte, l'un des sujets les plus alarmants concerne l'interaction entre l'urbanisation galopante et la montée des eaux consécutive au réchauffement. En effet, souvent situées sur les côtes et concentrant population et richesses, les villes sont particulièrement vulnérables. On estime ainsi que 800 millions de personnes, habitant dans quelque 570 villes côtières, sont menacées par une élévation du niveau de la mer de 0,50 mètre d'ici à 2050.

Alors qu'entre 1901 et 2010, le niveau de la mer s'était élevé de 1,7 mm par an en moyenne, entre 1993 et 2010 ce chiffre a atteint 3,2 mm par an. Une hausse des températures moyennes de 2°C engendrerait selon les scientifiques une élévation de 0,3 m à 0,93 m d'ici à 2100. Certains effets sont quasiment impossibles à anticiper avec précision. Cela concerne notamment la fonte de l'Arctique, qui semblerait nettement plus rapide que ce à quoi l'on s'attendait jusqu'à récemment, et qui menace en premier lieu les villes côtières de l'hémisphère nord.

Globalement, ce sont 70% des villes européennes et une vingtaine de villes africaines de plus de 1 million d'habitants qui sont concernées par la montée des eaux. Une élévation du niveau de la mer de 0,9 m d'ici à 2100 menacerait 4,3 millions de personnes, un chiffre qui passerait à 13,1 millions si cette élévation doublait, à 1,8 m, sur la même période.

Risque de fracture entre villes et campagnes

Et ces inondations n'affecteraient pas seulement des logements et des entreprises, mais également des biens publics et des infrastructures critiques, ce qui pèsera sur les contribuables. La concentration urbaine est telle que, en cas de montée des eaux, 43% des pertes surviendraient dans quatre villes : Canton, Miami, New York et la Nouvelle-Orléans. Seraient notamment concernés des ponts, Internet, les réseaux d'assainissement et d'eau potable, des infrastructures d'énergie - quelque 270 centrales, alimentant en énergie 450 millions de personnes, seraient menacées par une hausse du niveau de l'eau supérieure à 0,5 mètre.

En dépit de ces chiffres inquiétants, les dépenses aujourd'hui consenties dans la réparation des dégâts provoqués par ces inondations sont neuf fois plus élevées que celles consacrées à les prévenir.

Les auteurs du rapport soulignent le besoin de solutions de financement innovantes et de réflexion autour de la répartition des efforts.

Dans un autre registre, face au pouvoir grandissant de certaines villes, qui peuvent dépasser celui de certains États, le Forum économique mondial met en garde contre une tendance à la désertification rurale accompagnée d'un ralentissement des économies locales et d'un risque sur la sécurité alimentaire.

Les auteurs alertent sur le risque de fracture grandissante entre les villes et les zones rurales, ses conséquences sur la volatilité électorale et le dynamisme des mouvements séparatistes...

C'est pourquoi ils insistent sur la nécessité d'un planning urbain de long terme et un renforcement des réseaux de transports et de communication entre les villes et les territoires environnants.

Un diagnostic et des pistes qui font singulièrement écho à la situation actuelle en France...