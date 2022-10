Trop complexe pour les PME, l'aide d'urgence « gaz et électricité » va être à nouveau simplifiée, indique Bercy

Pour les aider à faire face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité qui risquent d'étrangler leur productivité, le gouvernement a mis sur pied un dispositif à destination des entreprises énergivores, mais qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique. Encore faut-il qu'elles puissent y accéder. Et cela ne semble pas être le cas. Si bien que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé, que « les critères des aides pour les PME vont bouger ».

Pour rappel, les entreprises dont « les achats de gaz et/ou d'électricité atteignent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires 2021 » peuvent bénéficier de l'aide d'urgence « gaz et électricité » mise en place « dans le cadre du plan de résilience économique et sociale disponible depuis le 4 juillet et prolongée jusqu'à la fin du mois de décembre 2022 », indique le ministère de l'Economie. Un dispositif qui est doté de trois milliards d'euros de crédits, mais qui, à son état initial, était « peu utilisé » et « ne permettant pas de faire face à la situation actuelle de hausse massive des prix », a constaté Bercy qui a donc décidé de le faire évoluer pour en faire profiter un plus grand nombre d'entreprises.

Le plafond des aides doublées pour les PME

À commencer par les PME a assuré Bruno Le Maire, interrogé sur Franceinfo ce mardi matin, précisant qu'un « nouveau guichet unique sera mis en place le 1er novembre ». « Aujourd'hui, pour avoir droit à ces aides, il faut que votre facture énergétique représente 3% de votre chiffre d'affaires en 2021 », a-t-il pointé. « Pas de chance, ça peut représenter moins de 3% en 2021 et représenter 5%,6%,7% en 2022, et c'est le cas de beaucoup d'artisans-boulangers et de boulangeries industrielles », a-t-il cité en exemple. « Nous allons déplacer ce curseur, les 3% ne seront plus sur 2021, mais sur les derniers mois de 2022 », a déclaré Bruno Le Maire, expliquant que : « si votre facture d'énergie représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires non pas en 2021 mais fin 2022, au moment où les prix de l'énergie ont explosé, vous aurez droit à ces aides ».

Rappelant avoir demandé que le plafond des aides soit doublé, le ministre a ensuite indiqué que « ce ne sera plus deux millions d'euros pour les PME, mais ça pourra aller jusqu'à 4 millions d'euros ».

« Troisième modification très importante : il suffira que vos bénéfices soient en baisse à la fin de l'année 2022 pour que vous soyez éligibles à ces aides », a-t-il ajouté.

« Lorsqu'un dispositif ne marche pas, il faut le changer »

Ce n'est pas la première fois que l'exécutif simplifie cette aide d'urgence « gaz et électricité » qualifiée par le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, d'« usine à gaz ». Mi-septembre, seuls 50 millions d'euros sur 3 milliards budgétés avaient été décaissés. « Si les aides ne sont pas décaissées, ce n'est pas de la faute des entrepreneurs, c'est qu'on doit encore simplifier les choses », avait alors admis la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, ajoutant que ce serait « très probablement » le cas.

Début septembre, Bruno Le Maire avait annoncé une première simplification, estimant que « lorsqu'un dispositif ne marche pas, il faut le changer ». Le seuil de 30% de baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) sur un trimestre par rapport à 2021 avait été supprimé. « Toute entreprise, dès le premier euro, qui perd de l'argent sur un mois » peut se rendre sur le site de la Direction des Finances publiques pour faire une demande d'aide, avait assuré le ministre de l'Economie.

(Avec AFP)