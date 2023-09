Après Moody's et Fitch, S&P place Casino en défaut de paiement

S&P, dans la foulée de Mood'ys et Fitch, a placé à Casino en défaut de paiement en raison d'intérêts non payés sur sa dette, alors que le groupe est en pleine restructuration financière. Dans le cadre d'un plan de reprise de Casino par les milliardaires tchèque Daniel Kretinsky et français Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds britannique Attestor, un accord de principe a été trouvé avec les créanciers.